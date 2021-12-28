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Идеальные салаты на Новый год всего из трех ингредиентов: интересные и оригинальные

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Вторник 28 декабря 2021 18:15
Идеальные салаты на Новый год всего из трех ингредиентов: интересные и оригинальные Фото: Идеальные салаты на Новый год из трех ингредиентов (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стандартные Оливье и Цезари на новогоднем столе уже никого давно не удивляют. И каждый кулинар задумывается о том, как разнообразить праздничное меню с минимальными затратами на продукты.

Как приготовить два идеальных салата на Новый год из трех ингредиентов – читайте в материале ниже.

Крабовая утеха

Ингредиенты:

Крабовые палочки или мясо – 1 упаковка

Сыр твердый – 200 г

Помидоры – 2 шт.

Соус для заправки (майонез)

Соль

Чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

Крабовые палочки и помидоры порежьте кубиками. Твердый сыр можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке.

Смешиваем с измельченным чесноком, соусом для заправки, солим по вкусу и подаем к столу.

Чтобы салат не стал жидким, помидоры разрезаем на две части, ложкой вынимаем мякоть, а потом нарезаем кубиками.

Ананасовый сюрприз

Ингредиенты:

Ананас консервированный – 1 банка

Сыр твердый – 200 г

Ветчина – 300 г

Соус для салатов (майонез), соль, по желанию – чеснок и зелень

Способ приготовления:

Ананас вынимаем из сиропа, даем стечь и режем кубиками. Сыр и ветчину также нарезаем кубиками. При желании можно выдавить в салат 1-2 зубчика чеснока и нарезать мелко укроп.

Смешиваем все продукты, заправляем, добавляем соль и отправляем на 15-20 минут в холодильник. Потом подаем на стол.

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