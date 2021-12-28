Салат "Марфа" називають серйозним конкурентом "Олів'є": готується легко і швидко!
Легкий і швидкий в приготуванні салат "Марфа" називають серйозним конкурентом традиційного "Олів'є", який багато хто подає на новорічний стіл.
Як приготувати цю страву з незвичайною назвою і простими інгредієнтами - читайте нижче в матеріалі Styler.
Готують "Марфу" по-різному, але ми пропонуємо вам спробувати безпрограшний варіант: з часником і курячим філе.
Інгредієнти для салату:
- Куряче філе - 200 г
- Мариновані огірки - 2 шт. середнього розміру
- Цибуля для салатів - 1 шт.
- Часник - 1 зуб.
- Яйця курячі - 3 шт.
- Морква - 1 шт.
- Сир - 100 г
- Майонез в якості соусу
- Сіль за смаком
Скріншот: процес приготування салату "Марфа"
Покрокове приготування салату
Насамперед слід добре промити куряче філе під проточною водою, а потім відварити без солі до готовності. Відварити моркву і яйця круто.
Цибулю для салату можна замінити ріпчастою, але обов'язково ошпарити окропом, щоб вся гіркота пішла.
Часник очистити від шкірки, після чого подрібнити зручним способом (часничницею або ж на дрібній тертці).
Порізати яйця, моркву, куряче філе, а також огірки на кубики невеликого розміру. Цибулю подрібнити ножем.
Сир натерти на тертці або порізати невеликими кубиками за бажанням.
Взяти зручну ємність і відправити в неї нарізані інгредієнти. Додати майонез, сіль і перець на свій смак.
Гарненько все перемішати і подати на стіл.
Такий салат можна прикрасити на свій смак, наприклад, маслинами, маринованими печерицями, пір'ям кропу або петрушки. Кріп також можна додати в майонез.
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