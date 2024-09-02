Салат с макаронами от Эктора: рецепт вкусной пасты для ужина

Такой салат можно назвать "ленивой пастой", ведь по приготовлению блюда достаточно похожи. Правда, из овощей соус не делается - после небольшой обработки их необходимо смешать с макаронами. Впрочем, такое простое блюдо станет отличным ужином.

О том, как готовить сытный салат с макаронами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию шеф-повара в Instagram .

Что нужно для салата с макаронами

Для приготовления салата-пасты нужны следующие продукты:

макароны - 150-200 г;

лук красный (маленький) - 1 шт.;

перец болгарский - 3 шт.;

зелень - горстка;

растительное масло - 3 ст. л.;

французская горчица - 0,5-1 ст. л.;

греческий (или несладкий) йогурт - 5 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

специи - по вкусу.

Как готовить салат с макаронами

Как и для приготовления пасты, сначала необходимо отварить макароны. Можно выбирать любые, по своему вкусу. В кастрюлю нужно налить воды, подсолить и довести до кипения.

После этого засыпьте в посуду макароны и варите до готовности, согласно инструкции на упаковке. В это время нужно промыть зелень и перец, а лук почистить.

Зелень - петрушку, укроп, рукколу, базилик - надо обсушить и измельчить ножом. Лук нарежьте на кружочки. Этого ингредиента нужно немного, так что, если лук среднего или большого размера, используйте только половину.

Перцы нужно выложить на противень и поставить в хорошо разогретую духовку, запекать овощи нужно до размягчения - это можно проверить вилкой или зубочисткой. После этого с перцев нужно осторожно снять кожуру, подождав, пока овощи слегка охладятся.

Такой метод приготовления можно заменить бланшированием (ошпариванием), залив перцы кипятком на 10 минут. Затем овощи нужно поместить в холодную воду - перепад температур приводит к отслоению кожуры.

Очищенные перцы необходимо нарезать на тонкие дольки. В глубокую тарелку пересыпьте макароны, слив из них жидкость, добавьте перец, лук и зелень.

Заправьте салат растительным маслом и горчицей (ее количество можно уменьшить в соответствии со своими предпочтениями) и перемешайте. После этого добавьте соль, перец, специи, а также несладкий йогурт или заправку, еще раз тщательно перемешайте - и салат с макаронами можно раскладывать по тарелкам.