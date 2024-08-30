Паста по-азійськи з фаршем: рецепт простої страви з цікавим смаком

Для цієї страви потрібно зовсім небагато інгредієнтів, а головне - готувати її надзвичайно легко. Цей варіант чудово замінити пасту з фрикадельками, а спеції додають страві кислинки та дещо гострого смак, притаманного багатьом азійським стравам.

Про те, як готувати пасту по-азійськи з фаршем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для пасти з фаршем по-азійськи

Для приготування пасти з фаршем в азійському стилі необхідні такі продукти:

фарш - 500 г;

макарони - 250-300 г;

часник - 3-4 зубчики;

імбир - 30-50 г;

гострий перець - 1 шт.;

олія - 2-3 ст. л.;

мед -1 ст. л.;

соєвий соус - 4-5 ст. л.;

сіль - до смаку

кінза - до смаку;

петрушка - до смаку;

зелена цибуля - до смаку;

сік лимона - з 1/4 лимона;

лимонна цедра - з 1/2 лимона.

Як готувати пасту по-азійськи з фаршем

Налийте в каструлю воду, злегка підсоліть та доведіть до кипіння. Після цього відваріть будь-які обрані макарони відповідно до рекомендації на упаковці.

В цей час розігрійте на пательні олію, викладіть фарш, додайте трошки солі і смажте, помішуючи лопаткою. Фарш радять викладати порціями, щоб він швидше підсмажився. Крім цього, рекомендують обрати суміш яловичого та свиного фаршу.

Смажте фарш до готовності (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Важливо не додавати багато солі, особливо якщо соєвий соус солоний. Або ж можна обирати слабосолону приправу.

Почистьте часник та імбир, помийте гострий перець та зелень. З лимона натріть цедру. Не використовуйте білий шар шкірки, він буде давати гіркоту.

Видаліть з перцю насіння та подрібніть його разом з імбиром та часником. Якщо перець дуже гострий, зменште його кількість.

Подрібніть імбир з перцем і часником (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Готовий фарш перекладіть в окрему миску, а на пательні посмажте часник з перцем та імбиром. За хвилину від початку готування додайте мед, щоб прянощі карамелізувались.

Мед допомагає карамелізувати прянощі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Коли перець буде м'який, всипте в пательню фарш та додайте соєвий соус. Смажте страву протягом 3-5 хвилин.

В цей час подрібніть зелень, вкиньте її до фаршу, перемішайте все, і смажте ще протягом 2 хвилин.

З макаронів злийте воду, після чого всипте їх до фаршу. Перемішайте інгредієнти - і паста готова.