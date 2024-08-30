Паста по-азійськи з фаршем: рецепт простої страви з цікавим смаком
Для цієї страви потрібно зовсім небагато інгредієнтів, а головне - готувати її надзвичайно легко. Цей варіант чудово замінити пасту з фрикадельками, а спеції додають страві кислинки та дещо гострого смак, притаманного багатьом азійським стравам.
Про те, як готувати пасту по-азійськи з фаршем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Що потрібно для пасти з фаршем по-азійськи
Для приготування пасти з фаршем в азійському стилі необхідні такі продукти:
- фарш - 500 г;
- макарони - 250-300 г;
- часник - 3-4 зубчики;
- імбир - 30-50 г;
- гострий перець - 1 шт.;
- олія - 2-3 ст. л.;
- мед -1 ст. л.;
- соєвий соус - 4-5 ст. л.;
- сіль - до смаку
- кінза - до смаку;
- петрушка - до смаку;
- зелена цибуля - до смаку;
- сік лимона - з 1/4 лимона;
- лимонна цедра - з 1/2 лимона.
Як готувати пасту по-азійськи з фаршем
Налийте в каструлю воду, злегка підсоліть та доведіть до кипіння. Після цього відваріть будь-які обрані макарони відповідно до рекомендації на упаковці.
В цей час розігрійте на пательні олію, викладіть фарш, додайте трошки солі і смажте, помішуючи лопаткою. Фарш радять викладати порціями, щоб він швидше підсмажився. Крім цього, рекомендують обрати суміш яловичого та свиного фаршу.
Смажте фарш до готовності (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Важливо не додавати багато солі, особливо якщо соєвий соус солоний. Або ж можна обирати слабосолону приправу.
Почистьте часник та імбир, помийте гострий перець та зелень. З лимона натріть цедру. Не використовуйте білий шар шкірки, він буде давати гіркоту.
Видаліть з перцю насіння та подрібніть його разом з імбиром та часником. Якщо перець дуже гострий, зменште його кількість.
Подрібніть імбир з перцем і часником (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Готовий фарш перекладіть в окрему миску, а на пательні посмажте часник з перцем та імбиром. За хвилину від початку готування додайте мед, щоб прянощі карамелізувались.
Мед допомагає карамелізувати прянощі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Коли перець буде м'який, всипте в пательню фарш та додайте соєвий соус. Смажте страву протягом 3-5 хвилин.
В цей час подрібніть зелень, вкиньте її до фаршу, перемішайте все, і смажте ще протягом 2 хвилин.
З макаронів злийте воду, після чого всипте їх до фаршу. Перемішайте інгредієнти - і паста готова.
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