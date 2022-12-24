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Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

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Субота 24 грудня 2022 09:33
Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу Салат із курки з грибами для новорічного столу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Для святкового столу на Новий рік чи Різдво можна приготувати салат із курки з грибами. Такий салат ситний, простий у приготуванні та стане справжньою родзинкою столу.

Рецепт цього салату розповіли на сторінці cook_with_me_at_home в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Кукурудза - 1 банка
  • Печериці - 250 г
  • Куряче м'ясо - 450 г
  • Огірки – 200-250 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Зелень (кріп, цибуля) - до свого смаку
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Сметана чи майонез
  • Гірчиця
  • Рослинна олія

Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

Як приготувати

Візьміть куряче філе або м'якуш м'яса з курячого стегна. Покладіть у воду і відваріть з лавровим листочком, сіллю та горошком перцем. Також відваріть яйця, остудіть.

Печериці помийте, наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії - до золотистості.

Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

З кукурудзи злийте рідину, а краще процідіть. Курку, яйця та огірки наріжте. Змішайте із грибами.

Для заправки змішайте ложку сметани з гірчицею, додайте спеції та дрібно нарізану зелень. Заправте салат і добре все перемішайте. Під час подачі на стіл можна прикрасити зеленню.

Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столуСалат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

Важливо! Огірок потрібно додавати до салату безпосередньо перед вживанням. Він пускає сік і першим втрачає свій зовнішній вигляд.

Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столуСалат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столуСалат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати бюджетний салат зі шпротів.

А також ми писали про те, якими ще салатами можна замінити новорічне Олів'є.

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