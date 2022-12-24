Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу

Для святкового столу на Новий рік чи Різдво можна приготувати салат із курки з грибами. Такий салат ситний, простий у приготуванні та стане справжньою родзинкою столу.

Рецепт цього салату розповіли на сторінці cook_with_me_at_home в Instagram.

Що вам знадобиться:

Кукурудза - 1 банка

Печериці - 250 г

Куряче м'ясо - 450 г

Огірки – 200-250 г

Яйця – 4 шт.

Зелень (кріп, цибуля) - до свого смаку

Сіль, перець - до свого смаку

Сметана чи майонез

Гірчиця

Рослинна олія

Як приготувати

Візьміть куряче філе або м'якуш м'яса з курячого стегна. Покладіть у воду і відваріть з лавровим листочком, сіллю та горошком перцем. Також відваріть яйця, остудіть.

Печериці помийте, наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії - до золотистості.

З кукурудзи злийте рідину, а краще процідіть. Курку, яйця та огірки наріжте. Змішайте із грибами.

Для заправки змішайте ложку сметани з гірчицею, додайте спеції та дрібно нарізану зелень. Заправте салат і добре все перемішайте. Під час подачі на стіл можна прикрасити зеленню.

Важливо! Огірок потрібно додавати до салату безпосередньо перед вживанням. Він пускає сік і першим втрачає свій зовнішній вигляд.