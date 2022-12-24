Салат з курки та грибів: бюджетне та просте рішення для святкового столу
Для святкового столу на Новий рік чи Різдво можна приготувати салат із курки з грибами. Такий салат ситний, простий у приготуванні та стане справжньою родзинкою столу.
Рецепт цього салату розповіли на сторінці cook_with_me_at_home в Instagram.
Що вам знадобиться:
- Кукурудза - 1 банка
- Печериці - 250 г
- Куряче м'ясо - 450 г
- Огірки – 200-250 г
- Яйця – 4 шт.
- Зелень (кріп, цибуля) - до свого смаку
- Сіль, перець - до свого смаку
- Сметана чи майонез
- Гірчиця
- Рослинна олія
Як приготувати
Візьміть куряче філе або м'якуш м'яса з курячого стегна. Покладіть у воду і відваріть з лавровим листочком, сіллю та горошком перцем. Також відваріть яйця, остудіть.
Печериці помийте, наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії - до золотистості.
З кукурудзи злийте рідину, а краще процідіть. Курку, яйця та огірки наріжте. Змішайте із грибами.
Для заправки змішайте ложку сметани з гірчицею, додайте спеції та дрібно нарізану зелень. Заправте салат і добре все перемішайте. Під час подачі на стіл можна прикрасити зеленню.
Важливо! Огірок потрібно додавати до салату безпосередньо перед вживанням. Він пускає сік і першим втрачає свій зовнішній вигляд.
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