Салат из курицы с грибами: бюджетное и простое решение для праздничного стола

Для праздничного стола на Новый год или Рождество можно приготовить салат из курицы с грибами. Такой салат сытный, простой в приготовлении и станет настоящий изюминкой стола.

Рецепт этого салата рассказали на странице cook_with_me_at_home в Instagram.

Что вам понадобится:

Кукуруза - 1 банка

Шампиньоны - 250 г

Куриное мясо - 450 г

Огурцы - 200-250 г

Яйца - 4 шт.

Зелень (укроп, лук) - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Сметана или майонез

Горчица

Растительное масло

Как приготовить

Возьмите куриное филе или мякоть мяса с куриного бедра. Положите в воду и отварите с лавровым листочком, солью и перцем горошком. Также отварите яйца, остудите.

Шампиньоны помойте, нарежьте и обжарьте в небольшом количестве растительного масла - до золотистости.

Из кукурузы слейте жидкость, а лучше процедите. Курицу, яйца и огурцы нарежьте. Смешайте с грибами.

Для заправки смешайте ложку сметаны с горчицей, добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Заправьте салат, и хорошо все перемешайте. При подаче на стол можно украсить зеленью.

Важно! Огурец нужно добавлять в салат непосредственно перед употреблением. Он пускает сок и первым теряет свой внешний вид.