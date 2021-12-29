Салат "Генерал" может вытеснить со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто!

Классическое новогоднее угощение - слоеный салат "Сельдь под шубой", или просто "Шуба" можно заменить очень необычным блюдом, которое точно понравится вашим гостям. И готовить его значительно проще, чем салат с селедкой, которую нужно чистить и выбирать кости.
Как порадовать себя и гостей праздничным салатом под названием "Генерал" - читайте ниже в материале Styler.
Подготовьте все ингредиенты: мясо нарежьте соломкой или кубиком, чеснок измельчите, все остальные компоненты натрите на терке.
Салат выложите слоями, перемазывая каждый майонезом:
Украшаем салат по своему вкусу: можно зеленью и посыпать измельченными грецкими орехами.
К слову, чеснок можно добавить в свеклу, а не в мясо. Также мясной слой и свекольный можно сначала смешать с майонезом, а потом выложить, остальные слои достаточно покрыть небольшой сеточкой майонеза и аккуратно разровнять.
Ранее мы писали, как приготовить салат "Шуба" по классическому рецепту.
Также кулинары рассказали про салат "Марфа", который является конкурентом классического Оливье.