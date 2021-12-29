Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто!

Інгредієнти для салату

300 г відвареної яловичини (свинини, курки), якщо любите пікантний смак, візьміть індичку копчену (без кістки) або копчену курячу грудку.

250-300 г вареного буряка

250-300 г вареної моркви

4 варених яйця

150 г твердого сиру

2-3 зубчики часнику

60 г волоських горіхів (при бажанні для прикраси)

майонез

сіль

зелень

Покрокове приготування салату

Підготуйте всі інгредієнти: м'ясо наріжте соломкою або кубиком, часник подрібніть, всі інші компоненти натріть на тертці.

Салат викладіть шарами, перемазуючи кожен майонезом:

1-й шар: м'ясо, часник

2-й шар: сир

3-й шар: яйця

4-й шар: морква

5-й шар: буряк

Прикрашаємо салат на свій смак: можна зеленню і посипати подрібненими волоськими горіхами.

До слова, часник можна додати в буряк, а не в м'ясо. Також м'ясний шар і буряковий можна спочатку змішати з майонезом, а потім викласти, інші шари досить покрити невеликою сіточкою майонезу і акуратно розрівняти.