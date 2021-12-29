Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто!

Класичне новорічне частування - салат" Оселедець під шубою", або просто "Шуба" можна замінити дуже незвичайною стравою, яка точно сподобається вашим гостям. І готувати його значно простіше, ніж салат з оселедцем, яку потрібно чистити і вибирати кістки.
Як порадувати себе і гостей святковим салатом під назвою "Генерал" - читайте нижче в матеріалі Styler.
Підготуйте всі інгредієнти: м'ясо наріжте соломкою або кубиком, часник подрібніть, всі інші компоненти натріть на тертці.
Салат викладіть шарами, перемазуючи кожен майонезом:
Прикрашаємо салат на свій смак: можна зеленню і посипати подрібненими волоськими горіхами.
До слова, часник можна додати в буряк, а не в м'ясо. Також м'ясний шар і буряковий можна спочатку змішати з майонезом, а потім викласти, інші шари досить покрити невеликою сіточкою майонезу і акуратно розрівняти.
Раніше ми писали, як приготувати салат "Шуба" за класичним рецептом.
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