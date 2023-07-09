"Салат для бідних". Як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків

Мізерія (зеленець) - салат з огірків у сметані, традиційний для польської та галицької кухонь. Подають його, переважно, як холодний гарнір до м'яса чи риби.
Про способи приготування та рецепти заправок мізерії - читайте в матеріалі Styler.
Назва страви походить від французького слова "misère" - злидні, убозтво. У польській кухні салат з'явився близько XVI століття, коли на території країни почали активно вирощувати огірки.
Знать ставилась до нового продукту (як і практично до всіх овочів) насторожено. Споживали їх неохоче. Водночас селяни й біднота із задоволенням додали огірки до власного раціону.
Оскільки влітку у господарстві майже кожного селянина завжди була "солодка сметана" (вершки), салат з огірків спершу заправляли саме нею. Згодом рецепти мізерії стали більш різноманітними. До огірків почали додавати цибулю (білу й зелену), кріп та інші інгредієнти.
Нині цей салат у Польщі часто подають до барбекю, оскільки його легко приготувати у великих кількостях.
Готувати мізерію можна найрізноманітнішими способами.
Огірки для салату можна очищати від шкірки, або ж ні. Нарізати:
Частина кулінарів надає перевагу огіркам, натертим на велику терку.
Якщо ви хочете, аби мізерія була більш рідкою, після нарізки огірки можна одразу посолити (вони пустять сік і додадуть страві рідини). Дехто ж, навпаки, полюбляє "сухий" варіант мізерії - тоді огірковий сік зливають.
Додавати до огірків для більшого різномаїття смаку можна, зокрема:
Основними спеціями для страви є сіль, перець чорний (рідше червоний гострий), цукор. Дехто додає також лимонний сік, або ж оцет.
Заправляти мізерію можна за допомогою вершків, сметани, кефіру, йогурту. Рідше додають олію, соєвий соус, або ж молоко (причому його можна змішати зі сметаною чи кефіром).
Одні салат ретельно перемішують, інші - просто викладають шар за шаром.
Подавати страву можна як одразу після приготування, так і охолодивши впродовж 20-30 хвилин.
Нижче наведемо кілька рецептів мізерії в різних варіаціях.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко розкрив "технологію" найсмачніших консервованих кабачків.
Також дізнайтеся, як правильно робити заготовки з огірків на зиму.