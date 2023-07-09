"Салат для бідних". Як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків

"Салат для бідних"

Назва страви походить від французького слова "misère" - злидні, убозтво. У польській кухні салат з'явився близько XVI століття, коли на території країни почали активно вирощувати огірки.

Знать ставилась до нового продукту (як і практично до всіх овочів) насторожено. Споживали їх неохоче. Водночас селяни й біднота із задоволенням додали огірки до власного раціону.

Оскільки влітку у господарстві майже кожного селянина завжди була "солодка сметана" (вершки), салат з огірків спершу заправляли саме нею. Згодом рецепти мізерії стали більш різноманітними. До огірків почали додавати цибулю (білу й зелену), кріп та інші інгредієнти.

Нині цей салат у Польщі часто подають до барбекю, оскільки його легко приготувати у великих кількостях.

Поради поціновувачам

Готувати мізерію можна найрізноманітнішими способами.

Огірки для салату можна очищати від шкірки, або ж ні. Нарізати:

пластинками (тонкими кружечками)

напівкільцями

дрібною соломкою

Частина кулінарів надає перевагу огіркам, натертим на велику терку.

Якщо ви хочете, аби мізерія була більш рідкою, після нарізки огірки можна одразу посолити (вони пустять сік і додадуть страві рідини). Дехто ж, навпаки, полюбляє "сухий" варіант мізерії - тоді огірковий сік зливають.

Додавати до огірків для більшого різномаїття смаку можна, зокрема:

білу цибулю

зелену цибулю (цибулю-різанець)

кріп

петрушку

редиску

сир

бринзу

горіхи тощо

Основними спеціями для страви є сіль, перець чорний (рідше червоний гострий), цукор. Дехто додає також лимонний сік, або ж оцет.

Заправляти мізерію можна за допомогою вершків, сметани, кефіру, йогурту. Рідше додають олію, соєвий соус, або ж молоко (причому його можна змішати зі сметаною чи кефіром).

Одні салат ретельно перемішують, інші - просто викладають шар за шаром.

Подавати страву можна як одразу після приготування, так і охолодивши впродовж 20-30 хвилин.

Нижче наведемо кілька рецептів мізерії в різних варіаціях.

Мізерія "класична"

Інгредієнти:

1 кг огірків

100 мл вершків 30%

2 ст. л. лимонного соку

сіль за смаком

1/2 пучка цибулі-різанець (або 1-2 стебла зеленої цибулі)

Спосіб приготування:

Огірки й цибулю добре промити

Огірки очистити (зняти шкірку) й порізати пластівцями

Вершки, сіль та лимонний сік вимішати разом

Коли ця суміш дещо загусне - додати до огірків і ретельно перемішати

Посипати мізерію цибулею та подавати до столу

Мізерія з огірків, редиски й сиру

Інгредієнти:

1 кг огірків

2 пучки редиски

1 голівка (пучок) зеленого салату

200 г сиру

200 г сметани

зелень петрушки та кропу

сіль і цукор (за смаком)

Спосіб приготування:

Овочі й салат ретельно промити

Огірки й редиску порізати тонкими кружечками (або напівкільцями)

Сир - натерти

Посудину для страви (таріль або полумисок) вистелити листками салату

Листки салату посипати цукром, а зверху - сиром

Рівномірно розкласти по сиру огірки й редиску

Прикрасити порізаною петрушкою та кропом

Окремо подати сметану, вимішану з сіллю й цукром

Мізерія з огірків та бринзи

Інгредієнти:

1 кг огірків

300 г бринзи

400 г сметани

зелень кропу

Спосіб приготування:

Огірки ретельно промити, очистити й нарізати напівкільцями

Скласти в посудину й залити сметаною

Натерти або ж розкришити бринзу

Вимити й нарізати кріп

Змішати бринзу з кропом й посипати на сметану

Дивіться на відео, як приготувати мізерію за рецептом української кулінарки: