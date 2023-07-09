"Салат для бедных". Как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов

Мизерия (зеленец) - салат из огурцов в сметане, традиционный для польской и галицкой кухонь. Подают его преимущественно как холодный гарнир к мясу или рыбе.
О способах приготовления и рецептах заправок мизерии - читайте в материале Styler.
Название блюда происходит от французского слова "misère" - нищета, убожество. В польской кухне салат появился около XVI века, когда на территории страны начали активно выращивать огурцы.
Знать относилась к новому продукту (как и практически ко всем овощам) настороженно. Употребляли их неохотно. В то же время крестьяне и беднота с удовольствием добавили огурцы в свой рацион.
Поскольку летом в хозяйстве почти каждого крестьянина всегда была "сладкая сметана" (сливки), салат из огурцов сначала заправляли именно ею. Впоследствии рецепты мизерии стали более разнообразными. К огурцам начали добавлять лук (белый и зеленый), укроп и другие ингредиенты.
В настоящее время этот салат в Польше часто подают к барбекю, поскольку его легко приготовить в больших количествах.
Готовить мизерию можно самыми разными способами.
Огурцы для салата можно либо очищать от кожуры, либо нет. Нарезать:
Часть кулинаров предпочитает огурцы, натертые на крупную терку.
Если вы хотите, чтобы мизерия была более жидкой, после нарезки огурцы можно сразу посолить (они пустят сок и добавят блюду жидкости). Некоторые же, наоборот, любят "сухой" вариант мизерии - тогда огуречный сок сливают.
Добавлять к огурцам для большего разнообразия вкуса можно, в частности:
Основными специями для блюда являются соль, черный перец (реже красный острый), сахар. Кое-кто добавляет также лимонный сок или уксус.
Заправлять мизерию можно с помощью сливок, сметаны, кефира, йогурта. Реже добавляют масло, соевый соус или молоко (причем его можно смешать со сметаной или кефиром).
Одни салат тщательно перемешивают, другие - просто выкладывают слой за слоем.
Подавать блюдо можно как сразу после приготовления, так и охладив в течение 20-30 минут.
Ниже приведем несколько рецептов мизерии в разных вариациях.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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