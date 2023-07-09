"Салат для бедных". Как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов

"Салат для бедных"

Название блюда происходит от французского слова "misère" - нищета, убожество. В польской кухне салат появился около XVI века, когда на территории страны начали активно выращивать огурцы.

Знать относилась к новому продукту (как и практически ко всем овощам) настороженно. Употребляли их неохотно. В то же время крестьяне и беднота с удовольствием добавили огурцы в свой рацион.

Поскольку летом в хозяйстве почти каждого крестьянина всегда была "сладкая сметана" (сливки), салат из огурцов сначала заправляли именно ею. Впоследствии рецепты мизерии стали более разнообразными. К огурцам начали добавлять лук (белый и зеленый), укроп и другие ингредиенты.

В настоящее время этот салат в Польше часто подают к барбекю, поскольку его легко приготовить в больших количествах.

Советы ценителям

Готовить мизерию можно самыми разными способами.

Огурцы для салата можно либо очищать от кожуры, либо нет. Нарезать:

пластинками (тонкими кружочками)

полукольцами

мелкой соломкой

Часть кулинаров предпочитает огурцы, натертые на крупную терку.

Если вы хотите, чтобы мизерия была более жидкой, после нарезки огурцы можно сразу посолить (они пустят сок и добавят блюду жидкости). Некоторые же, наоборот, любят "сухой" вариант мизерии - тогда огуречный сок сливают.

Добавлять к огурцам для большего разнообразия вкуса можно, в частности:

белый лук

зеленый лук (лук-резанец)

укроп

петрушку

редис

сыр

брынзу

орехи и т. п.

Основными специями для блюда являются соль, черный перец (реже красный острый), сахар. Кое-кто добавляет также лимонный сок или уксус.

Заправлять мизерию можно с помощью сливок, сметаны, кефира, йогурта. Реже добавляют масло, соевый соус или молоко (причем его можно смешать со сметаной или кефиром).

Одни салат тщательно перемешивают, другие - просто выкладывают слой за слоем.

Подавать блюдо можно как сразу после приготовления, так и охладив в течение 20-30 минут.

Ниже приведем несколько рецептов мизерии в разных вариациях.

Мизерия "классическая"

Ингредиенты:

1 кг огурцов

100 мл сливок 30%

2 ст. л. лимонного сока

соль по вкусу

1/2 пучка лука-резанца (или 1-2 стебля зеленого лука)

Способ приготовления:

Огурцы и лук хорошо промыть

Огурцы очистить (снять кожицу) и порезать пластинками

Сливки, соль и лимонный сок перемешать вместе

Когда эта смесь несколько загустеет - добавить к огурцам и тщательно перемешать.

Посыпать мизерию луком и подавать к столу

Мизерия из огурцов, редиски и сыра

Ингредиенты:

1 кг огурцов

2 пучка редиски

1 головка (пучок) зеленого салата

200 г сыра

200 г сметаны

зелень петрушки и укропа

соль и сахар (по вкусу)

Способ приготовления:

Овощи и салат тщательно промыть

Огурцы и редис порезать тонкими кружочками (или полукольцами)

Сыр - натереть

Посуду для блюда (тарелку или миску) выстелить листьями салата

Листья салата посыпать сахаром, а сверху - сыром

Равномерно разложить по сыру огурцы и редис

Украсить порезанной петрушкой и укропом

Отдельно подать сметану, вымешанную с солью и сахаром

Мизерия из огурцов и брынзы

Ингредиенты:

1 кг огурцов

300 г брынзы

400 г сметаны

зелень укропа

Способ приготовления:

Огурцы тщательно промыть, очистить и нарезать полукольцами

Сложить в посуду и залить сметаной

Натереть или раскрошить брынзу

Вымыть и нарезать укроп

Смешать брынзу с укропом и посыпать на сметану.

Смотрите на видео, как приготовить мизерию по рецепту украинской кулинарки: