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Салат в банці, який залишається свіжим довгий час. Зірковий кухар поділився рецептом

Зірковий кухар дав рецепт салату в банці (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Зроблений в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.
Такий спосіб чудово підійде для тих, хто бере обід в офіс, або якщо вам треба залишити готову їжу для сім’ї заздалегідь.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на суддю МастерШеф Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.

 Інгредієнти для салату

• Оливкова олія - 20 мл;
• Сіль/перець - за смаком;
• Сік ½ лайму;
• Томати чері - 40 г;
• Кукурудза - 60 г;
• Червоні боби - 60 г;
• Цибуля червона - 15 г;
• Сир  - 50 г;
• Кінза -  10 г;
• Ромен салат - 25 г.

Процес приготування:

Викладайте інгредієнти шарами, починаючи з соусу, й завершуйте травами та листям. Зберігайте в холодильнику.

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салатиРецептиЭктор Хименес-Браво