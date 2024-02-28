Салат в банке, остающийся свежим долгое время. Звездный повар поделился рецептом

Сделанный в банке салат остается свежим достаточно долгое время.
Такой способ отлично подойдет для тех, кто берет обед в офис или если вам нужно оставить готовую пищу для семьи заранее.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на судью МастерШеф Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Выкладывайте ингредиенты слоями, начиная с соуса, и завершайте травами и листьями. Храните в холодильнике.
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