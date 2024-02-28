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Салат в банці, який залишається свіжим довгий час. Зірковий кухар поділився рецептом

Середа 28 лютого 2024 11:05
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Салат в банці, який залишається свіжим довгий час. Зірковий кухар поділився рецептом Зірковий кухар дав рецепт салату в банці (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Зроблений в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.
Такий спосіб чудово підійде для тих, хто бере обід в офіс, або якщо вам треба залишити готову їжу для сім’ї заздалегідь.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на суддю МастерШеф Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.

Інгредієнти для салату

• Оливкова олія - 20 мл;
• Сіль/перець - за смаком;
• Сік ½ лайму;
• Томати чері - 40 г;
• Кукурудза - 60 г;
• Червоні боби - 60 г;
• Цибуля червона - 15 г;
• Сир - 50 г;
• Кінза - 10 г;
• Ромен салат - 25 г.

Процес приготування:

Викладайте інгредієнти шарами, починаючи з соусу, й завершуйте травами та листям. Зберігайте в холодильнику.

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салати Рецепти Эктор Хименес-Браво
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