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Салат в банке, остающийся свежим долгое время. Звездный повар поделился рецептом

Среда 28 февраля 2024 11:05
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Салат в банке, остающийся свежим долгое время. Звездный повар поделился рецептом Звездный повар дал рецепт салата в банке (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Сделанный в банке салат остается свежим достаточно долгое время.
Такой способ отлично подойдет для тех, кто берет обед в офис или если вам нужно оставить готовую пищу для семьи заранее.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на судью МастерШеф Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Ингредиенты для салата

  • Оливковое масло - 20 мл;
  • Соль/перец - по вкусу;
  • Сок ½ лайма;
  • Томаты черри - 40 г;
  • Кукуруза - 60 г;
  • Красные бобы - 60 г;
  • Лук красный - 15 г;
  • Сыр - 50 г;
  • Кинза - 10 г;
  • Ромен салат - 25 г.

Процесс приготовления:

Выкладывайте ингредиенты слоями, начиная с соуса, и завершайте травами и листьями. Храните в холодильнике.

Читайте также рецепт любимого напитка Тараса Шевченко.

Кстати, мы давали вкусный завтрак из лаваша за 10 минут, который покорит всю семью.

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