Салат в банке, остающийся свежим долгое время. Звездный повар поделился рецептом
Звездный повар дал рецепт салата в банке (Скриншот)
Сделанный в банке салат остается свежим достаточно долгое время.
Такой способ отлично подойдет для тех, кто берет обед в офис или если вам нужно оставить готовую пищу для семьи заранее.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на судью МастерШеф Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Ингредиенты для салата
- Оливковое масло - 20 мл;
- Соль/перец - по вкусу;
- Сок ½ лайма;
- Томаты черри - 40 г;
- Кукуруза - 60 г;
- Красные бобы - 60 г;
- Лук красный - 15 г;
- Сыр - 50 г;
- Кинза - 10 г;
- Ромен салат - 25 г.
Процесс приготовления:
Выкладывайте ингредиенты слоями, начиная с соуса, и завершайте травами и листьями. Храните в холодильнике.
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