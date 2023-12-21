Ідеальний рецепт майонезу за 3 хвилини: рецепт від переможця "МайстерШеф"

Найсмачніший майонез - це той, який ви приготували власноруч. У рецепті цього соусу немає нічого складного та приготувати його можна самостійно буквально за 3 хвилини. Напередодні свят рецепт домашнього майонезу точно знадобиться багатьом кулінарам.

Як приготувати ідеальний майонез, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео переможця 7 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Вадима Бжезинського в Instagram.