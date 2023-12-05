Королівський новорічний салат: як приготувати ідеальну страву на свято

Ще трохи й українці почнуть готуватися до зимових свят та накривати столи з різними смаколиками. А кулінари вже потроху збирають рецепти страв, якими будуть дивувати своїх рідних та гостей. І найпопулярніша страва - це салат.

Як приготувати королівський салат, який стане заміною традиційного Олів'є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться:

Яловичина варена - 500 г

Огірки мариновані - 7 шт.

Яйця варені - 6 шт.

Волоські горіхи - 200 г

Болгарський перець - 1 шт.

Білок вареного яйця - 1 шт.

Майонез - 200 г

Кріп - гілочки

Як приготувати королівський салат

Яловичину варимо у підсоленій воді не менше 5 годин. Готове м'ясо нарізаємо на маленькі шматочки та ділимо їх на дві частини.

Беремо кондитерське кільце або форму для салату. Одну частину м'яса викладаємо першим шаром, змащуємо шар сіточкою майонезу.

Нарізаємо мариновані огірки дрібними кубиками. Половину огірків викладаємо другим шаром поверх м'яса. За бажанням можна дрібно нарізати пару зубчиків часнику та додати до огірків. Змащуємо шар сіточкою з майонезу.

3 очищених варених яйця нарізаємо дрібним кубиком, викладаємо ними третій шар. Змащуємо майонезом.

Четвертий шар - м'ясо, потім огірки та яйця. Горіхи подрібнюємо та посипаємо верхівку салату. Болгарський перець використовуємо для прикраси зверху.

Готовий салат ставимо на 2-3 години у холодильник для просочування. З білка створюємо квіточку, подрібнюємо у крихту жовток. Кладемо у центр салату кільце з перцю, на кільце квіточку з білка, у квіточку насипаємо жовток.

Решта перцю ріжемо як пелюстки, а кріп використовуємо як гілочки квітки.

Королівський салат для свята (скриншот)