Сакральні жертви Кремля. Навальний, Нємцов та ще 5 знищених опозиціонерів

Олексій Навальний

Російський політик та громадський діяч. Відомий своєю опозиційною позицією та антикорупційними розслідуваннями про російських чиновників.

2020 року його намагалися отруїти - йому стало погано в літаку. Лікування Навальний отримав у Німеччині, де в його організмі знайшли сліди отрути "Новичок", яку створили в лабораторії РФ. Після прибуття з Німеччини Навального заарештували і у 2022 році засудили до 9 років колонії строго режиму.

Його визнали винним у сфабрикованій справі про шахрайство та образу суду. Начебто Навальний витрачав кошти, які збирав на діяльність своїх фондів. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму.

16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у колонії. За попередньою інформацією, у нього відірвався тромб.

Олексій Навальний (фото: Getty Images)

Борис Нємцов

Політичний та державний діяч, активіст, автор кількох доповідей про корупцію в Росії, активний критик політичного режиму Володимира Путіна. Був депутатом, губернатором, міністром, віцепрем'єром, створив власну партію та став членом Координаційної ради російської опозиції.

Саме Бориса Нємцова розглядали як можливу кандидатуру на пост президента Росії. Він активно підтримував Україну. Але активіста та опозиціонера застелили на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч із 27 на 28 лютого 2015 року. Вбивство було замовленим.

П'ятьох людей засудили за звинуваченням у вбивстві, але замовника встановлено так і не було. Наступного дня він мав оприлюднити свою доповідь із доказами участі російської армії у бойових діях на Донбасі.

Борис Нємцов (фото: Getty Images)

Ганна Політковська

Одна з найвідоміших російських журналістів, яка розслідувала численні випадки порушень прав людини, скоєних російськими військовими та прокремлівськими формуваннями в Чечні, Анна Політковська була застрелена у ліфті свого будинку у центрі Москви 7 жовтня 2006 року. Вона була відома різкою критикою влади й написала дві гучні книги - "Путінська Росія" та "Росія без Путіна".

У червні 2014 року за організацію цього вбивства було засуджено п'ятьох осіб, двоє з них отримали довічні строки позбавлення волі. Однак замовників убивства не знайдено і не названо досі. Політковська загинула у день народження президента Росії.

Правозахисники переконані: причиною вбивства журналістки стала її професійна діяльність. Однією з версій називають помсту нинішнього президента Чечні Рамзана Кадирова за те, що журналістка його критикувала. Зокрема, у своїх репортажах вона розповідала про тортури під час чеченської війни та "брудні" методи політичної боротьби Кадирова.

Анна Політковська (фото: Getty Images)

Олександр Литвиненко

Колишній офіцер ФСБ Росії, який став емігрантом та критиком Кремля, Олександр Литвиненко помер у Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм 23 листопада 2006 року.

2000 року він зник у Великій Британії після того, як публічно звинуватив керівництво російських спецслужб у змові з метою вбивства бізнесмена Бориса Березовського. Пізніше він став співавтором книги, де прямо поклав на ФСБ відповідальність за вибухи будинків у 1999 році.

Британська влада вважає, що Литвиненко випив отруєний чай на зустрічі з двома громадянами Росії, Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном.

Олександр Литвиненко (фото: Getty Images)

Сергій Магнітський

Юрист і аудитор компанії Firestone Duncan Сергій Магнітський, який звинуватив у розкраданнях, податкових шахрайствах і корупції ряд співробітників російських силових структур, помер після року ув'язнення в московському СІЗО "Матроська тиша", куди він потрапив після арешту за таким самим звинуваченням.

Магнітському, який страждав на панкреатит, було відмовлено в доступі до медичної допомоги, крім того, за даними правозахисників, перед смертю його було жорстоко побито.

Помер 16 листопада 2009 року у СІЗО. Причиною смерті назвали серцеву недостатність, проте правозахисники зазначають: йому вчасно не надали медичної допомоги. Справу закрили.

У 2012 році в США було прийнято знаменитий "Акт Магнітського", який вводить персональні санкції проти російських громадян, які вважаються причетними до його смерті, а також винних в інших порушеннях прав людини в Росії. У 2013 році судом у Москві Сергія Магнітського посмертно визнано винним в ухиленні від сплати податків.

Сергій Магнітський (фото: росЗМІ)

Борис Березовський

Радянський та російський підприємець, державний та політичний діяч, учений-математик, автор низки наукових праць та монографій. Обіймав посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ. Він зіграв одну з вирішальних ролей у приході Путіна до влади.

Незабаром після обрання Путіна президентом у березні 2000 року його політика почала викликати критику Березовського. З осені 2000 року Березовський став виступати відкритим політичним опонентом Путіна і був змушений залишити Росію. Він також втратив контроль за своїми російськими активами. Щодо Березовського було заведено кілька кримінальних справ.

Пізніше Березовський вступив із Путіним у гострий конфлікт, ставши одним з опонентів президента РФ, і поїхав до Великобританії. Причиною втечі стало, зокрема, звинувачення у відмиванні грошей та спробі насильницького захоплення влади. 2013 року Березовський повісився. Однак, за висновком іншого розслідування, його задушили. Справу закрили.

Борис Березовський (фото: Getty Images)

Галина Старовойтова

Російська політик, депутат Держдуми, яка активно просувала в Росії закон про люстрацію, який заборонив би обіймати державні посади членів КПРС та співробітників КДБ (закон, звісно, відхилили). Також Старовойтова була однією з найактивніших борців з корупцією, через що більшість тодішньої Держдуми її, м'яко кажучи, "недолюблювали".

Її застрелили у під'їзді біля дверей власної квартири у Санкт-Петербурзі 20 листопада 1998 року. Слідство тривало 7 років. Можливого організатора (прапорщика ГРУ) та одного з виконавців вбивства засуджено, ще одного вбивця безслідно зник. Замовника та мотиви злочину так і не встановили. Невідомо також, чи справді Старовойтова стала жертвою ідейної ненависті чи зачепила чиїсь фінансові інтереси.

Галина Старовойтова (фото: росЗМІ)