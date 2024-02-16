Сакральные жертвы Кремля. Навальный, Немцов и еще 5 уничтоженных оппозиционеров

Алексей Навальный

Российский политик и общественный деятель. Известен своей оппозиционной позицией и антикоррупционными расследованиями о российских чиновниках.

В 2020 году его пытались отравить - ему стало плохо в самолете. Лечение Навальный получил в Германии, где в его организме нашли следы яда "Новичок", который создали в лаборатории РФ. После прибытия из Германии, Навального арестовали и в 2022 году приговорили к 9 годам колонии строго режима.

Его признали виновным в сфабрикованном деле о мошенничестве и оскорблении суда. Якобы Навальный тратил средства, которые собирал на деятельность своих фондов. В августе 2023 года его приговорили с 19 годам колонии особого режима.

16 февраля 2024 Алексей Навальный скончался в колонии. По предварительной информации - у него оторвался тромб.

Алексей Навальный (фото: Getty Images)

Борис Немцов

Политический и государственный деятель, активист, автор нескольких докладов о коррупции в России, активный критик политического режима Владимира Путина. Был депутатом, губернатором, министром, вице-премьером, создал собственную партию и стал членом Координационного совета российской оппозиции.

Именно Бориса Немцова рассматривали как возможную кандидатуру на пост президента России. Он активно поддерживал Украину. Но активиста и оппозиционера застелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. Убийство было заказным.

Пятерых человек осудили по обвинению в убийстве, но заказчик установлен так и не был. На следующий день он должен был обнародовать свой доклад с доказательствами участия российской армии в боевых действиях на Донбассе.

Борис Немцов (фото: Getty Images)

Анна Политковская

Одна из известнейших российских журналистов, расследовавшая многочисленные случаи нарушений прав человека, совершенных российскими военными и прокремлевскими формированиями в Чечне, Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Она была известна резкой критикой властей и написала две громких книги - "Путинская Россия" и "Россия без Путина".

В июне 2014 года за организацию этого убийства были осуждены пять человек, двое из них получили пожизненные сроки лишения свободы. Однако заказчики убийства не найдены и не названы до сих пор. Политковская погибла в день рождения президента России.

Правозащитники убеждены: причиной убийства журналистки стала ее профессиональная деятельность. Одной из версий называют месть нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова за то, что журналистка критиковала его. В частности, в своих репортажах она рассказывала о пытках во время чеченской войны и "грязных" методах политической борьбы Кадырова.

Анна Политковская (фото: Getty Images)

Александр Литвиненко

Бывший офицер ФСБ России, ставший эмигрантом и критиком Кремля, Александр Литвиненко скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием 23 ноября 2006 года.

В 2000 году он скрылся в Великобритании после того, как публично обвинил руководство российских спецслужб в сговоре с целью убийства бизнесмена Бориса Березовского. Позже он стал соавтором книги, в которой прямо возложил на ФСБ ответственность за взрывы домов в 1999 году.

Британская власть считает, что Литвиненко выпил отравленный чай на встрече с двумя гражданами России, Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Александр Литвиненко (фото: Getty Images)

Сергей Магнитский

Юрист и аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, обвинивший в хищениях, налоговых мошенничествах и коррупции ряд сотрудников российских силовых структур, скончался после года заключения в московском СИЗО "Матросская тишина", куда он попал после ареста по точно такому же обвинению.

Магнитскому, страдавшему панкреатитом, было отказано в доступе к медицинской помощи, кроме того, по данным правозащитников, перед смертью он был жестоко избит.

Умер 16 ноября 2009 года в СИЗО. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, однако правозащитники отмечают: ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Дело закрыли.

В 2012 году в США был принят знаменитый "Акт Магнитского", вводящий персональные санкции против российских граждан, считающихся причастными к его смерти, а также виновных в других нарушениях прав человека в России. В 2013 году судом в Москве Сергей Магнитский посмертно признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Сергей Магнитский (фото: росСМИ)

Борис Березовский

Советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, ученый-математик, автор ряда научных трудов и монографий. Занимал пост замсекретаря Совета безопасности РФ. Он сыграл одну из решающих ролей в приходе Путина к власти.

Вскоре после избрания Путина президентом в марте 2000 года его политика стала вызывать критику Березовского. С осени 2000 года Березовский стал выступать открытым политическим оппонентом Путина и был вынужден покинуть Россию. Он также утратил контроль над своими российскими активами. В отношении Березовского было заведено несколько уголовных дел.

Позже Березовский вступил с Путиным в острый конфликт, став одним из оппонентов президента РФ, и уехал в Великобританию. Причиной побега стало, в частности, обвинение в отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. В 2013 году Березовский повесился. Однако по заключению другого расследования, его задушили. Дело закрыли.

Борис Березовский (фото: Getty Images)

Галина Старовойтова

Русская политик, депутат Госдумы, которая активно продвигала в России закон о люстрации, который запретил бы занимать государственные должности членов КПСС и сотрудников КГБ (закон, конечно, отклонили). Также Старовойтова была одной из самых активных борцов с коррупцией, из-за чего большая часть тогдашней Госдумы ее, мягко говоря, "недолюбливала".

Ее застрелили в подъезде у дверей собственной квартиры в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Следствие длилось 7 лет. Возможный организатор (прапорщик ГРУ) и один из исполнителей убийства осуждены, еще один убийца бесследно исчез. Заказчика и мотивы преступления так и не установили. Неизвестно также, действительно ли Старовойтова стала жертвой идейной ненависти или задела чьи-то финансовые интересы.

Галина Старовойтова (фото: росСМИ)