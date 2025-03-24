Сагайдачна чесно відповіла, чому приховує нового бойфренда

На запитання Дьоміна, як звати її нинішнього коханого, від якого вона народила три місяці тому доньку, акторка знову віджартувалася і прямо не відповіла.

"Ні. Ну навіщо?!" - відповіла актриса.

Водночас Дьомін зазначив, що це виглядає трохи як маркетинговий план, щоб утримувати інтерес аудиторії.

"Ні, немає ніяких планів. Перестань усіх підозрювати в якихось схемах. Немає ніяких схем. Сказати, що я якась забобонна, то ні. Але чомусь я так відчуваю. Я не можу це пояснити. Є речі, які я просто відчуваю - ось зараз потрібно так. Можливо, за кілька днів я відчую і скажу - так його звати і доньку звуть так", - зазначила Анна Сагайдачна.

Актриса підкреслила, що вона дуже "сильно" відчуває людей.

"Я дуже чутлива, я дуже метеозалежна, я дуже відчуваю людей. Я дуже відчуваю простір, свій і людей, які перебувають у моєму просторі", - наголосила вона.

Що відомо про Анну Сагайдачну

Сагайдачній цього року виповниться 36 років.

Акторка знялася у понад 40 фільмах і серіалах, а також заслужила визнання як актриса дубляжу. Однак її шлях у кіно був не швидким: спочатку вона працювала аніматором, потім займалася озвучуванням фільмів і тільки потім отримала свої перші ролі.

Одна з найбільш пам'ятних ролей - образ щасливої донечки багатого поміщика Наталі Дорошенко в українському серіалі "Кріпосна".

Анна Сагайдачна була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю вона підкреслила, що розлучення було для неї не простим періодом.

У 2024 році вона зізналася, що в неї є нові стосунки й вона знову вагітна. У грудні 2024 року вона народила доньку, ім'я якої поки що приховує.



Анна Сагайдачна приховує нового коханого (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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