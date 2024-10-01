Садово-городні справи, які неодмінно треба виконати в жовтні

Садові роботи в жовтні

В жовтні сад активно готують до наближення холодів, при цьому продовжуючи збір врожаю та вересневі садові роботи.

Зібрати врожай

В жовтні в першу чергу потрібно зібрати врожай. Починають збір з сортів зимових яблук та груш. Для збору потрібно обирати день без опадів.

Також збирають пізні сорти столового винограду та чорноплідну горобину. Останні плоди, які збирають в середині жовтня - айва.

Підстригти газон

В жовтні продовжують вкорочувати газон, але залишають висоту на 1-3 см вище за звичайну. Це варто робити, щоб запобігти плісняві або загниванню трави. Останнє підстригання газону радять провести 15-20 жовтня.

Обрізати рослини

Після припинення руху соку в рослинах, деякі з них, наприклад, малину або актинидію потрібно обрізати. Це роблять на початку жовтня, щоб сформувати кущ і запобігти ураженню рослини паразитами. Троянди підрізають менше, видаляючи лише хворі або пошкоджені гілочки.

Обрізати троянди восени радять мінімально (ілюстративне фото: Freepik)

Обробити рослини від шкідників

В другій половині жовтня, після заморозків оброблюють груші та яблуні сечовиною (5% розчином), щоб запобігти розвитку парші.

Побілити дерева

Щоб захистити стовбури і гілля плодових дерев від сонячних опіків взимку та навесні, важливо здійснити побілку. Для цього радять використовувати водоемульсійну фарбу або розчин вапна.

Перекопати ґрунт

Вважається, що така процедура зменшить кількість комах шкідників, які живуть в ґрунті. Перекопування потрібно робити на глибині 5-8 см та до 8-20 см навколо плодових дерев. Краще робити перекопування тоді, коли листя рослин починає жовтіти.

Підгодувати рослини

В жовтні також вносять добрива в ґрунт - це допоможе рослинам краще пережити зиму. Зазвичай добрива вносять під час перекопування землі.

Щоб підготувати ділянку та рослини до наступного року використовують органічні, фосфорні та калійні добрива.

Посадити дерева і квіти

Після опадання листя здійснюють пересадку дерев та кущів, а також висаджують троянди та чагарники. Висадку проводять до середини жовтня, за декілька тижнів вносячи в яму для саджанця добрива.

Перед першими заморозками викопують однорічники, а також цибулини гладіолусів, жоржин і канн. До середини жовтня можна висадити цибулини тюльпанів, гіацинтів та лілій.

Почати підзимовий полив

Коли температура повітря знижується до 5 або 2 градусів, проводять рясний підзимовий полив, який не дозволяє ґрунту швидко промерзати на початку заморозків.

Зазвичай осінній полив проводять наприкінці жовтня, але перш за все орієнтується на погодні умови - якщо осінь тепла, полив може призвести до розпускання бруньок.

Городні роботи в жовтні

Городні роботи в жовтні передбачають підготовку ділянки до наступного року.

Зібрати врожай

В жовтні ще дозрівають овочі, які потрібно зібрати до кінця місяця. Тож в жовтні збирають:

буряки;

моркву;

картоплю;

редьку.

Крім цього, збирають врожай гарбузів, капусти, пастернаку, а також селери та петрушки. Але це радять робити як найпізніше, орієнтуючись на час дозрівання.

В жовтні збирають гарбузи (ілюстративне фото: Freepik)

Прибрати бадилля

Щоб уникнути поширення різноманітних грибкових хвороб, а також розмноження шкідників, після збору врожаю необхідно прибрати бадилля з городу.

Посіяти культури на зиму

Щоб отримати врожай ранньою весною, в жовтні висаджують озимі цибулю та часник, сіють моркву, кріп та петрушку.

Посіяти сидерати

Якщо на одній ділянці декілька років поспіль вирощується одна і та сама культура, це може призвести до зменшення кількості поживних речовин в грунті і призвести до погіршення врожаю наступних років.

Щоб запобігти цьому, на початку жовтня радять висівати рослини-сидерати, зазвичай це гірчиця, овес, фацелія та озима рожа, які стійкі до морозу та може це побігти ерозії ґрунту.

Внести добрива

Для того, щоб підготувати ґрунт до зимового промерзання, його радять перекопати завглибшки до 30 см, перед цим посипаючи поверхню органічними та мінеральними добривами.

Разом з добривами рекомендують вносити доломітове борошно або вапно (400 г на 1 м. кв.), якщо кислотність ділянки підвищена.

Обробити теплицю

Щоб за холодний період в парниках та теплицях не розмножувались хвороботворні мікроорганізми, необхідно продезінфікувати ці приміщення. Крім цього, парники та теплиці потрібно прибрати, зібравши все опале листя та бадилля.