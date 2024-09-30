Вони творять дива з ґрунтом: які сидерати саджати восени на городі

Сидерати - це натуральний та природний спосіб відновити родючість ґрунту вашого городу, яка зменшується після кожного сезону. Певні рослини, якщо їх посадити на городі, здатні наступного року зробити урожай значно більше, ніж раніше.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які саме рослини варто посадити як сидерати на городі та коли це робити.

Коли треба садити сидерати восени

Осінній посів сидератів є важливим етапом підготовки ґрунту до наступного сезону, що допомагає покращити його структуру та підвищити родючість. Посів сидератів забезпечує ґрунт поживними речовинами, покращує його здатність утримувати вологу та допомагає боротися зі шкідниками.

Для успішного посіву потрібно враховувати регіональні особливості клімату та терміни перших заморозків. Найкращим часом для посіву є вересень або початок жовтня, щоб рослини встигли зміцніти до настання холодів.

Чому треба садити сидерати восени

Осінній посів сидератів має кілька важливих переваг.

По-перше, можна засіяти весь город, не розбиваючи його на зони для сівозміни, що значно спрощує процес удобрення.

По-друге, ґрунт буде захищений від ерозії та випаровування вологи, що допоможе зберегти його родючість.

По-третє, більшість збудників хвороб і шкідників загине під час морозів, оскільки земля не буде прикрита зеленою масою. Завдяки цьому весняні культури будуть здоровішими і більш стійкими до захворювань.

Гірчиця - перевірений сидерат, який використовують у сільському господарстві (фото: Freepik.com)

Які сидерати сіяти восени

Сидерати - це рослини, які вирощуються з метою подальшого закладення в ґрунт для поліпшення її структури, збагачення азотом і придушення росту бур'янів.

Популярні варіанти для осіннього посіву:

Озима рожа

Гірчиця

Фацелія

Овес

Вико-вівсяна суміш

Люпин

Донник

Ці культури відрізняються високою стійкістю до холоду і здатні розвиватися навіть при низьких температурах. Крім того, вони дуже корисні для ґрунту. Наприклад, озима рожа та овес запобігають ерозії ґрунту, а гірчиця допомагає позбутися шкідників.

Правила посіву та використання сидератів

Для максимальної користі важливо не лише знати, які сидерати краще сіяти, але й як правильно їх використовувати.

Сіяти потрібно в підготовлений ґрунт після збирання врожаю. Посів слід проводити рівними рядами, заглиблюючи насіння на невелику глибину, а потім рекомендується злегка прикотити землю для поліпшення контакту насіння з ґрунтом.

Важливо також враховувати щільність посіву і рівномірний розподіл насіння, щоб сидерати могли покрити всю площу ділянки і створити щільний зелений килим, який весною стане чудовим джерелом органіки.

Овес можна використати навесні вже як корм для домашних тварин (фото: Freepik.com)

Сидерати для посіву під зиму

Для посіву під зиму рекомендується використовувати озиме жито, яке продовжить ріст навіть у холодні місяці, а весною дасть густу зелену масу для закладення в ґрунт.

Також чудовим варіантом є люпин і донник, які ефективно збагачують ґрунт азотом. Скошування сидератів можна проводити пізно восени або рано навесні - за 2-3 тижні до посадки овочевих культур, що дозволить забезпечити ґрунт поживними речовинами.