Садово-огородные дела, которые обязательно нужно выполнить в октябре

Осенью в саду и в огороде проводятся важные работы, чтобы помочь растениям пережить холодный сезон. В то же время продолжается высадка саженцев.
РБК-Украина (проект Styler) подготовит список садово-огородных дел, которые следует выполнить в октябре.
В октябре сад активно готовят к приближению холодов, продолжая сбор урожая и сентябрьские садовые работы.
Собрать урожай
В октябре, в первую очередь, нужно собрать урожай. Начинают сбор с сортов зимних яблок и груш. Для сбора нужно выбирать день без осадков.
Также собирают поздние сорта столового винограда и черноплодную рябину. Последние плоды, собираемые в середине октября - айва.
Подстричь газон
В октябре продолжают укорачивать газон, но оставляют высоту на 1-3 см выше обычной. Это следует делать, чтобы предотвратить плесень или загнивание травы. Последнее подстригание газона советуют провести 15-20 октября.
Обрезать растения
После прекращения сока движения в растениях, некоторые из них, например, малину или актинидию нужно обрезать. Это делают в начале октября, чтобы сформировать куст и предотвратить поражение растения паразитами. Розы подрезают меньше, удаляя только больные или поврежденные веточки.
Обрезать розы осенью советуют минимально (иллюстративное фото: Freepik)
Обработать растения от вредителей
Во второй половине октября, после заморозков обрабатывают груши и яблони мочевиной (5% раствором), чтобы предотвратить развитие парши.
Побелить деревья
Чтобы защитить стволы и ветви плодовых деревьев от солнечных ожогов зимой и весной, важно осуществить побелку. Для этого советуют использовать водоэмульсионную краску или раствор извести.
Перекопать почву
Считается, что такая процедура уменьшит количество насекомых вредителей, живущих в почве. Перекапывание нужно производить на глубине 5-8 см и до 8-20 см вокруг плодовых деревьев. Лучше делать перекапывание тогда, когда листья растений начинают желтеть.
Подкормить растения
В октябре также вносят удобрения в почву - это поможет растениям лучше пережить зиму. Обычно удобрения вносят при перекапывании земли.
Чтобы подготовить участок и растения к следующему году, используют органические, фосфорные и калийные удобрения.
Посадить деревья и цветы
После опадания листья осуществляют пересадку деревьев и кустов, а также высаживают розы и кустарники. Высадку производят до середины октября, через несколько недель внося в яму для саженца удобрения.
Перед первыми заморозками выкапывают однолетники, а также луковицы гладиолусов, георгин и канн. К середине октября можно высадить луковицы тюльпанов, гиацинтов и лилий.
Начать подзимний полив
Когда температура воздуха снижается до 5 или 2 градусов, проводят обильный подзимний полив, который не позволяет почве быстро промерзать в начале заморозков.
Обычно осенний полив производят в конце октября, но прежде всего ориентируется на погодные условия - если осень теплая, полив может привести к распусканию почек.
Огородные работы в октябре предусматривают подготовку участка к следующему году.
Собрать урожай
В октябре еще созревают овощи, которые необходимо собрать к концу месяца. Так что в октябре собирают:
Кроме этого, собирают урожай тыквы, капусты, пастернака, а также сельдерея и петрушки. Но это советуют делать как можно позднее, ориентируясь на время созревания.
В октябре собирают тыквы (иллюстративное фото: Freepik)
Убрать ботву
Чтобы избежать распространения разнообразных грибковых болезней, а также размножения вредителей, после сбора урожая необходимо убрать ботву из огорода.
Посеять культуры на зиму
Чтобы получить урожай ранней весной, в октябре высаживают озимые лук и чеснок, сеют морковь, укроп и петрушку.
Посеять сидераты
Если на одном участке несколько лет выращивается одна и та же культура, это может привести к уменьшению количества питательных веществ в почве и привести к ухудшению урожая последующих лет.
Чтобы предотвратить это, в начале октября советуют высевать растения-сидераты, обычно это горчица, овес, фацелия и озимая рожа, которые устойчивы к морозу и могут избежать эрозии почвы.
Внести удобрения
Для того чтобы подготовить почву к зимнему промерзанию, его советуют перекопать глубиной до 30 см, посыпая поверхность органическими и минеральными удобрениями.
Вместе с удобрениями рекомендуют вносить доломитовую муку или известь (400 г на 1 м. кв.), если кислотность участка повышена.
Разделать теплицу
Чтобы в холодный период в парниках и теплицах не размножались болезнетворные микроорганизмы, необходимо продезинфицировать эти помещения. Кроме этого, парники и теплицы нужно убрать, собрав все опавшие листья и ботву.
Недавно мы писали о том, как правильно посадить клубнику осенью.
А также рассказывали, какие сидераты нужно сажать осенью на огороде.
При написании материала использовались следующие источники: Gardenista, Яскрава Клумба, Дім Сад Город, Agromarket.