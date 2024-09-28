Отримаєте рекордні ягоди: як правильно посадити полуницю восени

Осіння посадка полуниці дозволяє отримати смачний врожай вже наступного сезону. Проте важливо знати, як правильно обрати сорт, ділянку та здійснити висадку розсади для дійсно гарного урожаю.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає всі важливі аспекти осінньої посадки полуниці, щоб забезпечити її успішний ріст і розвиток.

Коли саджати полуницю восени

Ключове завдання - вибрати час для посадки так, щоб рослини встигли вкорінитися до перших заморозків. Якщо не дотриматися термінів, полуниця може не встигнути адаптуватися до холоду.

Тому важливо орієнтуватися на погодні умови і посадити рослини не пізніше, ніж за місяць до заморозків, забезпечуючи їм комфортне вкорінення.

У північних регіонах України полуницю висаджують з кінця серпня до середини вересня.

У південних регіонах краще розпочати посадку з середини вересня до кінця жовтня.

Важливо, щоб температура повітря трималася на рівні 15-20°C, що сприяє активному розвитку кореневої системи.

Тепла осінь чудово підійде для посадки полуниці (фото: Freepik.com)

Переваги та недоліки посадки полуниці восени

Осіння посадка полуниці має багато переваг, серед яких основною є можливість отримати врожай вже наступного сезону.

Рослини встигають добре укорінитися внаслідок м’яких осінніх температур і вологи, що дозволяє їм пережити зимові морози. Завдяки цьому у наступному році полуниця швидко відновить ріст і дасть перший урожай.

Переваги:

Можливість отримати врожай вже в наступному сезоні.

Добре укорінення рослин.

Сприятливі погодні умови.

Легкість вибору ділянки, адже багато грядок вже вільні.

Широкий асортимент сортів розсади.

Недоліком є лише ризик заморозків, що може пошкодити ще не укорінені рослини. Однак, при дотриманні правил укриття та правильного вибору строків, цей ризик можна мінімізувати.

Як обрати сорт полуниці для посадки восени

Правильний вибір сорту полуниці для осінньої посадки - це запорука успішного врожаю. Важливо звернути увагу на морозостійкість, адже деякі сорти можуть витримувати сильні морози, тоді як інші - чутливі до холоду.

Досвідчені садівники вже знають, які сорти найкраще підходять для їхніх умов. Новачкам рекомендується звертати увагу на перевірені сорти, такі як "Альба" чи "Альбіон". Окрім морозостійкості, важливо враховувати врожайність та розмір плодів, адже це також впливає на кінцевий результат.

Підготовка грядок висотою 20-25 см допоможе забезпечити правильний рівень вологості та уникнути застою води (фото: Freepik.com)

Як правильно садити полуницю

Для посадки полуниці обирайте ділянку, добре освітлену сонцем протягом дня. Полуниця не любить тіні, тому садити її під деревами або біля високих парканів не варто. Крім того, важливо забезпечити правильну сівозміну, щоб рослини могли активно розвиватися без ризику хвороб.

Підготовка ґрунту також грає ключову роль у вирощуванні полуниці. Він повинен бути пухким, родючим і з хорошим дренажем, щоб уникнути застою води.

Якщо на обраному місці раніше росли томати, картопля чи перець, варто обробити ґрунт біофунгіцидами для знищення патогенних організмів.

Хороші попередники: люпин, гірчиця, горох, редис, цибуля.

Небажані попередники: малина, огірки, пасльонові.

Хороші сусіди: петрушка, чорнобривці.

Небажані сусіди: капуста, хрін, соняшник.

Перед посадкою перекопайте землю на глибину 30 см і додайте добрива. При перекопуванні рекомендується вносити 2 ст. л. нітрофоски на 1 м² для підвищення родючості ґрунту.

Методи посадки полуниці:

Однорядний. Посадка саджанців на відстані 20-25 см з міжряддям у 90 см.

Дворядний. Відстань між рядами - 60-80 см, між рослинами - 20-40 см.

Трирядний. Підходить для великих ділянок із широкими міжряддями (60-70 см), що полегшує догляд за рослинами.