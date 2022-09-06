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Садики Киева только для работающих родителей? В столице отменили эту норму

Фото: В Киеве отменили решение принимать в садики детей только работающих родителей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Совет обороны Киева отменил решение о приеме в детские садики детей только работающих родителей. Заседание совета обороны Киева провели 1 сентября, но официально о своем решении родителям пока не сообщили.

Об этом написала в Facebook киевлянка Леся Падалка.

В мае 2022 года Совет обороны Киева принял решение о том, что детские садики могут посещать только дети, у которых родители официально работают или проходят военную службу. Перед началом нового учебного года родители вынуждены были оформлять справки в военных частях или на работе - о своей занятости.

Оказывается, Совет обороны Киева провел заседание 1 сентября и решил отменить эту норму. В детских садиках об этом уже знают, а вот родителей оповестить забыли.

"30 августа профильный департамент КГГА сообщил журналистам, что в садики будут брать только детей, чьи родители имеют справки о работе/службе (согласно решению совета обороны Киева от мая этого года). 31 августа (!) об этой норме сообщили руководителям дошкольных заведений. Которые вообще-то уже полным ходом готовили еду и кадры для обычного приема детей", - рассказала Леся Падалка.

Она добавила, что 1 и 2 сентября родители малышей вынуждены были бегать и оформлять справку о своей занятости - в военной части или по месту работы. А потом оказалось, что 1 сентября Совет обороны Киева внес изменение в свое решение о справках.

Как указано в документе, который разместила киевлянка, он отменяет необходимость принимать в садики детей только работающих родителей. Под документом стоит подпись мэра Киева Виталия Кличко, еще одного руководителя совета обороны столицы - Николая Жирнова и секретаря совета Олега Куявского.

Скриншот

"Сейчас, 6 сентября, существование этого документа об отмене справок уже признают в ДНЗ, но это до сих пор не озвучили в КГГА", - пишет Падалка.

Стоит отметить, что этого документа нет ни на сайте КГГА, ни на портале департамента образования и науки КГГА.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будут работать садики в Киеве с 1 сентября.

А также мы писали о том, какие детские садики смогут работать в столице в условиях войны.

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садикКиевдетские садики