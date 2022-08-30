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В КГГА рассказали, как будут работать садики в Киеве

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Киев, Вторник 30 августа 2022 18:33
В КГГА рассказали, как будут работать садики в Киеве Фото: В КГГА рассказали о работе детских садов в столице (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве садики смогут посещать дети родителей, которые работают или служат в армии или правоохранительных структурах. Такое решение было принято в целях безопасности малышей, и чтобы дошкольные заведения не были перегружены.

Об этом сообщили замглавы КГГА Валентин Мондриевский и директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, передает LB.ua.

В ходе брифинга 30 августа чиновники отметили, что правила посещения детских садиков столицы не изменились - они базируются на решении Совета обороны Киева, принятом в мае.

При этом Мондриевский уточнил, что родители деток, которые допускаются в садики, могут работать не только непосредственно на производстве, но и дистанционно. Речь идет, в том числе, и о физлицах предпринимателях - ФОПах.

Напомним, согласно решению Совета обороны Киева, основанием для приема детей в садики, в которых есть укрытия, являются справки от обоих родителей о том, что они работают.

В КГГА считают, что если есть возможность воспитывать малыша дома - это более безопасно с точки зрения взаимоотношений ребенок-родители. В случае, когда нет возможности быть с ребенком, тогда работают садики, где есть укрытия.

В КГГА рассказали, как будут работать садики в Киеве

Чиновники КГГА Валентин Мондриевский и Елена Фиданян (фото: kyivcity.gov.ua)

При этом нетрудоустроенные родители не смогут устроить своих детей в садики, даже если там достаточно мест в укрытии.

"Я не вижу в этом смысла. Логика в безопасности детей. Если отец и мама работают, то у них есть возможность ребенка в садик отдать. Даже если они работают дома и им нужно время на работе. Если они не работают и не хотят уделять ребенку время, то мы этого не поддерживаем", - сказал Мондриевский.

Если в укрытии садика не хватает мест для всех деток, тогда предлагаются другие заведения.

В настоящее время в столице есть укрытия в более 300 садиках, а работают - около 40 заведений, таким образом есть существенный запас свободных мест в детсадах. В КГГА объясняют, что остальные будут открывать в соответствии с количеством заявок родителей.

Напомним, ранее мы публиковали инструкцию, как записать ребенка в садик Киева онлайн.

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