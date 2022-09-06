Садочки Києва тільки для працюючих батьків? У столиці скасували цю норму

У травні 2022 року Рада оборони Києва прийняла рішення про те, що дитячі садки можуть відвідувати тільки діти, у яких батьки офіційно працюють або проходять військову службу. Перед початком нового навчального року батьки змушені були оформляти довідки у військових частинах або на роботі - про свою зайнятість.

Виявляється, Рада оборони Києва провела засідання 1 вересня і вирішила скасувати цю норму. У дитячих садках про це вже знають, а ось батьків оповістити забули.

"30 серпня профільний департамент КМДА повідомив журналістам, що в садки будуть брати тільки дітей, чиї батьки мають довідки про роботу/службу (згідно з рішенням Ради оборони Києва від травня цього року). 31 Серпня (!) про цю норму повідомили керівників дошкільних закладів. Які взагалі-то вже повним ходом готували їжу і кадри для звичайного прийому дітей", - розповіла Леся Падалка.

Вона додала, що 1 і 2 вересня батьки малюків змушені були бігати та оформляти довідку про свою зайнятість - у військовій частині або за місцем роботи. А потім виявилося, що 1 вересня Рада оборони Києва внесла зміну у своє рішення про довідки.

Як зазначено в документі, який розмістила киянка, він скасовує необхідність приймати в садки дітей тільки працюючих батьків. Під документом стоїть підпис мера Києва Віталія Кличка, ще одного керівника Ради оборони столиці - Миколи Жирнова та секретаря Ради Олега Куявського.

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"Зараз, 6 вересня, існування цього документа про скасування довідок вже визнають в ДНЗ, але це досі не озвучили в КМДА", - пише Падалка.

Варто відзначити, що цього документа немає ні на сайті КМДА, ні на порталі Департаменту освіти та науки КМДА.