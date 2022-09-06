RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Садочки Києва тільки для працюючих батьків? У столиці скасували цю норму

Фото: у Києві скасували рішення приймати в садки дітей тільки працюючих батьків (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Рада оборони Києва скасувала рішення про прийом в дитячі садки дітей тільки працюючих батьків. Засідання Ради оборони Києва провели 1 вересня, але офіційно про своє рішення батькам поки не повідомили.

Про це написала в Facebook киянка Леся Падалка.

У травні 2022 року Рада оборони Києва прийняла рішення про те, що дитячі садки можуть відвідувати тільки діти, у яких батьки офіційно працюють або проходять військову службу. Перед початком нового навчального року батьки змушені були оформляти довідки у військових частинах або на роботі - про свою зайнятість.

Виявляється, Рада оборони Києва провела засідання 1 вересня і вирішила скасувати цю норму. У дитячих садках про це вже знають, а ось батьків оповістити забули.

"30 серпня профільний департамент КМДА повідомив журналістам, що в садки будуть брати тільки дітей, чиї батьки мають довідки про роботу/службу (згідно з рішенням Ради оборони Києва від травня цього року). 31 Серпня (!) про цю норму повідомили керівників дошкільних закладів. Які взагалі-то вже повним ходом готували їжу і кадри для звичайного прийому дітей", - розповіла Леся Падалка.

Вона додала, що 1 і 2 вересня батьки малюків змушені були бігати та оформляти довідку про свою зайнятість - у військовій частині або за місцем роботи. А потім виявилося, що 1 вересня Рада оборони Києва внесла зміну у своє рішення про довідки.

Як зазначено в документі, який розмістила киянка, він скасовує необхідність приймати в садки дітей тільки працюючих батьків. Під документом стоїть підпис мера Києва Віталія Кличка, ще одного керівника Ради оборони столиці - Миколи Жирнова та секретаря Ради Олега Куявського.

Скріншот

"Зараз, 6 вересня, існування цього документа про скасування довідок вже визнають в ДНЗ, але це досі не озвучили в КМДА", - пише Падалка.

Варто відзначити, що цього документа немає ні на сайті КМДА, ні на порталі Департаменту освіти та науки КМДА.

До речі, раніше ми розповідали про те, як працюватимуть садочки в Києві з 1 вересня.

А також ми писали про те, які дитячі садки зможуть працювати в столиці в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
садикКиївдетские садики