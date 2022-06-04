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Садики в Черновцах: какие заведения уже работают, и как можно записать ребенка

Фото: Как работают детские сады в Черновцах и можно ли записать туда ребенка (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах детские садики не работали с конца февраля до начала марта. В городе с начала апреля возобновили работу дежурных детских садиков, а также запись в группы на следующий учебный год. В летний период часть детских садиков посменно уйдет на каникулы.

Как работают детские садики в Черновцах и где можно записаться в группу - читайте в материале ниже.

Какие детские садики работают

На время военного положения в Черновцах работают только дежурные детские садики. Чтобы записаться в действующую группу, необходимо обратиться к директору дошкольного учреждения. В группы принимают также деток переселенцев.

Родителям нужны такие документы:

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Паспорт одного из родителей
  • Медицинскую справку (при наличии)
  • Справку о взятии на учет ВПЛ

Работают такие садики: №1, №7, №12, №28, №29, №36, №40, №48, №54

№5, №53

№22, №31, №37

№30, №32, №34, №38, №41, №45, №52

№15, №17, №24, №25, №27, №43

№20, №44, №47

№26, Гимназия "Берегиня"

№2, №49, №50

№11, №16, №39, №4, №55

Адреса всех работающих детских садиков можно посмотреть вот тут.

Как записать ребенка в детский сад

Подать документы можно лично и для этого нужно обратиться к директору выбранного учебного заведения. А подать заявку на следующий учебный год можно в электронном виде - вот по этой ссылке.

Летние каникулы в детских садиках

Как сообщили в управлении образования Черновицкого городского совета, дошкольные учебные заведения летом будут закрывать в два этапа: с 20 июня до 13 июля, а потом с 18 июля до 10 августа.

На время закрытия детских садиков будут работать дежурные садики или же откроют дежурные группы. 7 детских садиков на лето закрывать не будут, так как они только недавно открылись.

Родители смогут выбрать другой детский сад, который будет посещать ребенок во время каникул в его заведении.

Напомним, ранее мы писали о том, как обстоит дело с детскими садиками на Волыни, а также во Львове и Ивано-Франковске.

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