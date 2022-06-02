Садики в Ивано-Франковске: какие заведения работают, и как записать туда ребенка

В Украине постепенно восстанавливается образовательный процесс, в частности открываются дошкольные учебные заведения. В летний период в Ивано-Франковске планируется открытие части детских садов.

Какие именно заведения будут открыты, как в них попасть - читайте в нашем материале ниже.

Какие садики будут работать

По словам заместителя городского главы Виктории Дротянко, в городе летом планируют открыть 9 дежурных детских садов.

"С приходом лета мы готовим дежурные сады, в этом году их будет 9. Немного увеличили, охвативших все части города", - сообщила Дротянко.

На период военного положения время пребывания в садике будет с 7:30 до 18:00. Также могут быть изменены графики приема пищи и сна. Во время воздушной тревоги дети будут находиться в укрытии.

Речь идет о таких садиках:

Калинонька № 1,

Струмочок № 12,

Бджілка № 3,

Дзвіночок № 9,

Кобзарик № 29,

Карпатська казка № 27,

Катруся № 10,

Квітка Карпат № 28,

Вишиванка № 35.

Кто сможет попасть в садик

Со слов чиновницы, чтобы дети ходили в дежурный садик, родители должны написать заявление о такой необходимости.

Ранее городской голова Руслан Марцинкив заявлял, что дежурные сады смогут посещать дети, родители которых работают.

"Конечно, мы не рекомендуем сейчас посещать садики. Но понимаем, что есть потребность в родителях, которые работают. Поэтому обязательно должны быть справки с работы от обоих родителей", - отметил Марцинкив.

Адреса и контакты садиков

Ознакомиться со списком государственных заведений, узнать контакты и адреса можно по ссылке здесь. В списке есть номера телефонов, по которым можно узнать, работают ли учебные заведения.

Информацию о частных садиках города можно увидеть здесь.

Как записать ребенка в сад

Для этого надо подать заявку и стать в электронную очередь после регистрации, заполнив соответствующие формы на сайте по ссылке здесь.

Алгоритм программы в режиме онлайн формирует списки детей для каждой возрастной группы каждого ЗДО, опираясь на дату регистрации и льготы.