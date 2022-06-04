Садочки в Чернівцях: які заклади вже працюють, і як можна записати дитину

Які дитячі садки працюють

На час воєнного стану в Чернівцях працюють тільки чергові дитячі садки. Щоб записатися в діючу групу, необхідно звернутися до директора дошкільного закладу. У групи приймають також діток переселенців.

Батькам потрібні такі документи:

Свідоцтво про народження дитини

Паспорт одного з батьків

Медичну довідку (за наявності)

Довідку про взяття на облік ВПО

Працюють такі садочки: №1, №7, №12, №28, №29, №36, №40, №48, №54

№5, №53

№22, №31, №37

№30, №32, №34, №38, №41, №45, №52

№15, №17, №24, №25, №27, №43

№20, №44, №47

№26, Гімназія "Берегиня"

№2, №49, №50

№11, №16, №39, №4, №55

Адреси всіх працюючих дитячих садків можна подивитися ось тут.

Як записати дитину в дитячий сад

Подати документи можна особисто і для цього потрібно звернутися до директора обраного навчального закладу. А подати заявку на наступний навчальний рік можна в електронному вигляді - ось по цьому посиланню.

Літні канікули в дитячих садках

Як повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради, дошкільні навчальні заклади влітку закриватимуть у два етапи: з 20 червня до 13 липня, а потім з 18 липня до 10 серпня.

На час закриття дитячих садків працюватимуть чергові садочки або ж відкриють чергові групи. 7 дитячих садків на літо закривати не будуть, оскільки вони тільки недавно відкрилися.

Батьки зможуть вибрати інший дитячий садок, який буде відвідувати дитина під час канікул в його закладі.