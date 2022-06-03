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Садики на Волыни: какие заведения работают и как туда записать ребенка

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Пятница 03 июня 2022 10:02
Садики на Волыни: какие заведения работают и как туда записать ребенка Фото: В Ровно и Луцке открылись дежурные детские садики (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Волыни, в Луцке и Ровно начали работать детские садики. Пока открывают только те дошкольные учебные заведения, которые готовы принимать детей. Также есть возможность записаться в очередь на место в детском саду на следующий учебный год.

Какие детские сады уже возобновили свою работу и как записаться в детский сад с осени - читайте в нашем материале.

Детские садики в Ровно

В Ровно детские сады возобновили работу еще с 23 мая. Пока открыли 10 дежурных садиков, в которых набрано 53 группы.

Открыты: № 2, 39, 17, 45, 37, 56, 51, 52, 32 и Квасилевский ЗДО.

Сейчас на воспитание приняли 255 детей, хотя мощности всех дежурных детских садков способны охватить не менее 800 детей.

Пока садики работают в ограниченном режиме - с 08:00 до 15:00, с обедом и без дневного сна. В группы будут набирать не более 15 деток. С ними будут работать не только няни и воспитатели, а и дополнительные работники тех детских садов, которые пока не работают.

Родителям понадобятся справки - о состоянии здоровья ребенка и о работе, так как в первую очередь принимают детей, у которых родители работают в критической инфраструктуре.

Заполнить форму для приема ребенка в детский сад в городе Ровно можно вот тут.

А вот по этой ссылке можно посмотреть список первоочередного приема детей в детские сады города.

Детские садики в Луцке

В Луцке с 1 июня возобновили работу шести дежурных детских садиков. Чтобы узнать, какой детский сад будет дежурным для вашего ребенка, позвоните в свой детский сад и вас проконсультируют.

Открыли только те детские сады, которые были проверены специальной комиссией и выбраны как самые безопасные, с помещениями, которые можно использовать как укрытие.

Работа детских садиков будет с некоторыми ограничениями. В каждой группе будет до 12 детей, один воспитатель будет закреплен за тремя детьми для оперативного реагирования в случае нестандартной ситуации. Работать группы будут в будние дни с 07:00 до 19:00.

Записаться в очередь на место в детском садике в Луцке можно вот тут, а также вот тут.

Детально ознакомиться со всеми правилами приема ребенка в детский садик в городе Луцк - можно по этой ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, как обстоит ситуация с работой детских садиков во Львове и публиковали инструкцию для записи ребенка в детский сад в Киеве.

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