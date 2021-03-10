ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандал

Новина українською → Черновцы, Среда 10 марта 2021 20:59
В садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандал В Черновцах вспыхнул скандал из-за буллинга в садике (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский отреагировал на инцидент в детском садике в Черновцах, где отец девочки пожаловался на буллинг со стороны воспитателей из-за того, что отказался сдавать деньги на очередные "поборы". Теперь ребенок, которого в садике показательно лишили подарка к 8 марта, получил презент от президента.

Об этом 10 марта рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осарчук в своем Facebook.

Также чиновник опубликовал фото, как 5-летней Маргарите устроили экскурсию по кабинету председателя облгосадминистрации, а также передали подарки.

Помогал девочке уносить коробки ее папа - Игорь Лесько (блогер Горный Уарабей), который и пожаловался накануне в сети на вопиющий случай в садике №42 "Перлинка". Мужчина рассказал, что его дочь воспитатели не только оставили без подарка, но и прислали ему фото, как девочка сидит одна, а другие малыши играют с новыми игрушками.

В садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандал

В Черновцах в детском саду цинично унизили ребенка (фото: Горный Уарабей/Facebook)

Этот случай вызвал в обществе возмущение и спровоцировал громкий скандал.

"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осарчук.

В садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандалВ садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандалВ садике привселюдно унизили ребенка: Зеленский вмешался в громкий скандал

Девочке в Черновцах после скандальной истории в садике глава ОГА вручил подарки от Зеленского (фото: facebook.com/SergiiOsachuk)

Также стало известно, что воспитательнице уже объявили выговор.

После скандального случая управление образования городского совета обратилось в Нацполицию - просят рассмотреть ситуацию относительно возможного буллинга.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в школе публично унизили детей из-за финансового состояния, что вызвало громкий скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Владимир Зеленский Черновцы скандал детский сад буллинг девочка
LITE
В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром
В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром