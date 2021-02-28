В Кривом Роге в школе публично унизили детей из-за финансового состояния: детали крупного скандала

В Кривом роге в школе №1 разгорелся скандал на фоне того, что одна из родительниц 11-классника агрессивно высказалась о тех, кто не хочет вносить деньги на подарок учительнице. После этого переписка между родителями попала в сеть. Сейчас недоброжелательно настроенные родители ищут того, кто "вынес сор из избы".

Общественность взбудоражило сообщение в родительском чате мамы 11-классника Криворожской общеобразовательной школы №1. Женщина выразила свое отношение к тем, кто не сдал 250 гривен на подарок учительнице. Мать одного из учеников публично оскорбила в чате тех, кто решил не жертвовать эту сумму по признаку финансового благосостояния, назвав их свиньями и "малообеспеченными".

"Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с "малообеспеченными". Как-то их слишком много. Я за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь", — написала пользователь "ЕленКа".

Один из родителей в чате сделал скриншоты переписки и опубликовал в сети. Сообщение мгновенно разошлось по криворожских группах, и мама 11-классника Криворожской СШ №1 "ЕленКа" стала известной. Вместо того, чтобы принести извинения за свои грубые высказывания и дискриминацию учеников, а также их родителей, женщина принялась искать того, кто опубликовал переписку. К ней подключились и другие родители.

"Выпускной у ее ребенка будет незабываемым", "Тв*рь, чем тебе не угодил классный руководитель?", "Переведи своего гнид***ша в другую школу!" — выразили свое возмущение родители в чате.

Продолжение скандала в переписке снова стало доступными для общественности.

В городском департаменте образования о ситуации, сложившейся в КШ №1 узнали из сети. Его руководитель обещала разобраться. Уже вскоре на странице школы в Facebook появилось обращение к родителям от учителей школы.

"В связи с размещением в социальных сетях информации (скриншотов переписки родителей учеников), хотим официально заявить, что никаких сборов средств в учреждении не проводится, согласно приказу. Жаль, что некоторые из родителей может позволить себе разделять детей на "малообеспеченных" и "обеспеченных". Больно, что несколько человек могут свести на нет работу педагогического коллектива такими высказываниями в группах, делая "скриншоты" и унижая достоинство других детей. Мы воспитываем наших детей, учитывая понятие гендерного равенства. Давайте помнить, что чужих детей не бывает!", — написали в открытом обращении учителя школы.