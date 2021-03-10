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В детском саду Черкасс привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фото

Новина українською → Черновцы, Среда 10 марта 2021 10:59
В детском саду Черкасс привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фото В детском саду унизили ребенка (фото: facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" унизили одну из воспитанниц и не подарили ей подарок к 8 марта. Все из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги в родительский комитет.

Об этом сообщил отец девочки и блогер Горный Уарабей на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не сдал деньги на очередные "поборы" в саду и его ребенка унизили и прислали родителям фото.

"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" - написал блогер.

На фото показано, как девочка осталась без подарка и сидит одна, другие играют игрушками.

"Это фото - обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", - написал отец ребенка.

В детском саду Черкасс привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фотоВ детском саду Черкасс цинично унизили ребенка (фото: Горный Уарабей/Facebook)

В комментариях написали, что это просто позор. Люди возмутились, что воспитатели приняли в этом участие.

  • Жах... Ганьба таким вихователям!
  • Переведіть краще в інший ДНЗ, цей хоч новий, зате інші з кращим досвідом і послугами.
  • Це просто не вкладається в голові.Це ж треба бути такими нелюдами!!!дитина в чому винна,той хто це фото зробив і підтримав цим комітет має бути покараний!!!
  • Какой стыд, честно, обидно как за своего ребенка, возмутительная ситуация !!!
  • Недопустимая ситуация! Пресекать! Так называемые "Родительские комитеты" тоже должны быть покараны.

Как мы писали ранее, в Черкассах учитель устроила жесткую травлю всему классу.

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