В детском саду Черкасс привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фото

В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" унизили одну из воспитанниц и не подарили ей подарок к 8 марта. Все из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги в родительский комитет.

Об этом сообщил отец девочки и блогер Горный Уарабей на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не сдал деньги на очередные "поборы" в саду и его ребенка унизили и прислали родителям фото.

"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" - написал блогер.

На фото показано, как девочка осталась без подарка и сидит одна, другие играют игрушками.

"Это фото - обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", - написал отец ребенка.

В детском саду Черкасс цинично унизили ребенка (фото: Горный Уарабей/Facebook)

В комментариях написали, что это просто позор. Люди возмутились, что воспитатели приняли в этом участие.