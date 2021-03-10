В детском саду Черкасс привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фото
В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" унизили одну из воспитанниц и не подарили ей подарок к 8 марта. Все из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги в родительский комитет.
Об этом сообщил отец девочки и блогер Горный Уарабей на своей странице в Facebook.
Он отметил, что не сдал деньги на очередные "поборы" в саду и его ребенка унизили и прислали родителям фото.
"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" - написал блогер.
На фото показано, как девочка осталась без подарка и сидит одна, другие играют игрушками.
"Это фото - обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", - написал отец ребенка.
В детском саду Черкасс цинично унизили ребенка (фото: Горный Уарабей/Facebook)
В комментариях написали, что это просто позор. Люди возмутились, что воспитатели приняли в этом участие.
- Жах... Ганьба таким вихователям!
- Переведіть краще в інший ДНЗ, цей хоч новий, зате інші з кращим досвідом і послугами.
- Це просто не вкладається в голові.Це ж треба бути такими нелюдами!!!дитина в чому винна,той хто це фото зробив і підтримав цим комітет має бути покараний!!!
- Какой стыд, честно, обидно как за своего ребенка, возмутительная ситуация !!!
- Недопустимая ситуация! Пресекать! Так называемые "Родительские комитеты" тоже должны быть покараны.
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