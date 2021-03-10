ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал

Новость на русском → Чернівці, Середа 10 березня 2021 20:59
У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал У Чернівцях спалахнув скандал через булінг у садку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Володимир Зеленський відреагував на інцидент у дитячому садку в Чернівцях, де батько дівчинки поскаржився на булінг з боку вихователів через те, що відмовився здавати гроші на чергові "побори". Тепер дитина, яку в садку показово позбавили подарунка до 8 березня, отримала презент від президента.

Про це 10 березня розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осарчук у своєму Facebook.

Також чиновник опублікував фото, як 5-річній Маргариті влаштували екскурсію по кабінету голови облдержадміністрації, а також передали подарунки.

Допомагав дівчинці виносити коробки її тато - Ігор Лесько (блогер Горний Уарабей), який і поскаржився напередодні в мережі на кричущий випадок у садочку №42 "Перлинка". Чоловік розповів, що його дочку вихователі не тільки залишили без подарунка, але і надіслали йому фото, як дівчинка сидить сама, а інші діти грають з новими іграшками.

У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал

У Чернівцях в дитячому саду цинічно принизили дитину (фото: Горний Уарабей/Facebook)

Цей випадок викликав у суспільстві обурення і спровокував гучний скандал.

"Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ'я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників.А сьогодні Маргарита отримала презент від президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", - написав Осарчук.

У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандалУ садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандалУ садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал

Дівчинці в Чернівцях після скандальної історії в садку голова ОДА вручив подарунки від Зеленського (фото: facebook.com/SergiiOsachuk)

Також стало відомо, що виховательці вже оголосили догану.

Після скандального випадку управління освіти міської ради звернулося до Нацполіції - просять розглянути ситуацію щодо можливого булінгу.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі у школі публічно принизили дітей через фінансовий стан, що спричинило гучний скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Володимир Зеленський Чернівці скандал детский сад булінг девочка
LITE
В Україну несеться циклон з дощами, снігопадами і штормовим вітром
В Україну несеться циклон з дощами, снігопадами і штормовим вітром