У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал

Володимир Зеленський відреагував на інцидент у дитячому садку в Чернівцях , де батько дівчинки поскаржився на булінг з боку вихователів через те, що відмовився здавати гроші на чергові "побори". Тепер дитина, яку в садку показово позбавили подарунка до 8 березня, отримала презент від президента.

Про це 10 березня розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осарчук у своєму Facebook .

Також чиновник опублікував фото, як 5-річній Маргариті влаштували екскурсію по кабінету голови облдержадміністрації, а також передали подарунки.

Допомагав дівчинці виносити коробки її тато - Ігор Лесько (блогер Горний Уарабей), який і поскаржився напередодні в мережі на кричущий випадок у садочку №42 "Перлинка". Чоловік розповів, що його дочку вихователі не тільки залишили без подарунка, але і надіслали йому фото, як дівчинка сидить сама, а інші діти грають з новими іграшками.

У Чернівцях в дитячому саду цинічно принизили дитину (фото: Горний Уарабей/Facebook)

Цей випадок викликав у суспільстві обурення і спровокував гучний скандал.

"Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ'я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників.А сьогодні Маргарита отримала презент від президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", - написав Осарчук.

Дівчинці в Чернівцях після скандальної історії в садку голова ОДА вручив подарунки від Зеленського (фото: facebook.com/SergiiOsachuk)

Також стало відомо, що виховательці вже оголосили догану.

Після скандального випадку управління освіти міської ради звернулося до Нацполіції - просять розглянути ситуацію щодо можливого булінгу.