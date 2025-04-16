С0, С1 чи С2: які яйця краще обрати для варіння і смаження

У магазині легко розгубитися перед полицями з яйцями, адже є різні види, які позначають С0, С1, С2. Які з них підійдуть краще для омлету, а які - для ідеального вареного яйця?
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка різниця між яйцями та як зробити правильний вибір.
Яйця, допущені до реалізації, обов’язково маркують у встановленому порядку:
Коли мова йде про вибір яєць для варіння чи смаження, то С0, С1 і С2 позначають категорії яєць за вагою, а не якістю.
Вони означають:
Яйця з позначкою С1 або С0 - найзручніші для варіння, особливо якщо ви збираєтесь приготувати "вкруту", бо білок і жовток мають оптимальні пропорції.
Тоді як С0 іноді важче чистити після варіння, бо білок щільніший і може прилипати до шкаралупи, особливо у свіжих яєць.
До того ж С0 - ідеальні для смаження, бо мають більше білка і жовтка. До того ж, якщо хочете зробити яєчню або омлет на кілька осіб - економніше брати С0.
Оновні ознаки, які вказують на те, що яйця свіжі, такі:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та Egg info.