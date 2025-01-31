Чи справді яйця з помаранчевими жовтками корисніші для здоров'я?

Колір яєчного жовтка може часто бути різним - від насиченого оранжевого до світло-жовтого. Існує думка, що яйця з оранжевими жовтками корисніші. Варто знати, чи справді це так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чому яєчні жовтки різних кольорів

Є ряд факторів, які можуть впливати на потемніння або освітлення жовтка.

Дієтолог Емма Лейн розповіла, що темніший або яскравіший жовток зазвичай відображає раціон курки, який може змінюватися залежно від складу корму, кольору рослинних пігментів, а також кількості інгредієнтів, таких як кукурудза.

Кури, які здатні шукати жуків у траві чи бруді, також, швидше за все, дають яйця з темнішими жовтками. Вік і здоров’я курки також можуть вплинути на колір жовтка.

Помаранчеві жовтки корисніші?

Думка про те, чим темніший жовток, тим більше в ньому поживних речовин, на жаль, не зовсім правдива. Кури, які споживають велику кількість каротиноїдів у своєму кормі можуть виробляти яйця з більшим вмістом поживних речовин.

Однак колір жовтка не завжди вказує на це. Іншими словами, навіть кури, які їдять суперздорову їжу, насичену поживними речовинами, можуть виробляти жовтки різних відтінків.

Як вибрати корисні яйця

Загалом, яйця за своєю природою дуже поживні, незалежно від того, які види ви купуєте. Вживання цілих яєць може забезпечити насичену поживними речовинами їжу або закуску, наповнену білком, жиром та вітамінами групи B і A, D, E і K, мінералами, як-от кальцієм, залізом, йодом, селеном, фосфором і цинком.

Кури здатні виробляти яйця з трохи вищим вмістом омега-3 жирних кислот, якщо їх годували насінням льону, риб’ячим жиром.