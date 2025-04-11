Чи можна їсти яйця щодня? Названо важливий нюанс

Яйця - джерело білка та вітамінів, але чи безпечно їсти їх щодня? Це питання хвилює багатьох, адже існує думка що яйця насичують організм "поганим" холестерином.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що станеться з організмом, якщо часто їсти яйця.

Чи можна їсти яйця щодня

За словами нутриціолога та тренера Юрія Попка, якщо ви здорові, не маєте ніяких протипоказань, проблем з шлунково-кишковим трактом та застережень від лікаря, то яйця можна вживати кожного дня.

До того ж думка про те, що нібито яйця підвищують рівень "поганого" холестерину теж неправдива. Все тому, що харчування лише на 15% впливає на цей рівень, тоді як 85% - це спосіб життя і загальний стан організму.

"Тому, якщо ви здорові, то яйця можна їсти кожного дня і в будь-якій кількості", - додав експерт.

Яйця є зручним джерелом високоякісного білка та основних поживних речовин, таких як холін, який підтримує здоров’я мозку.

Як корисно приготувати яйця

Те, як ви готуєте яйця, може вплинути на їхню загальну корисність. Наприклад, яєчня, жарена на вершковому маслі, містить шкідливі для здоров’я насичені жири.

Більш здоровим підходом було б готувати яйця на сковороді з антипригарним покриттям з оливковою олією першого віджиму, яйця пашот або просто їх відварити у воді.

Замість того, щоб поєднувати їх із беконом і білими тостами, які є сильно обробленими продуктами, змішайте їх з овочами та поєднайте з цільнозерновими тостами. Так ви отримаєте корисну збалансовану страву.

Типові додатки до яєць (наприклад, бекон, тости з маслом) можуть сприяти ризикам, пов’язаним із холестерином і здоров’ям серця, а не самі яйця.

Кому не можна їсти яйця

Людям з алергією на яйця

Люди, які мають алергію на яйця, повинні уникати їх вживання у будь-якому вигляді.

При захворюваннях печінки

У людей із серйозними захворюваннями печінки (наприклад, цироз або гепатит) можуть бути проблеми з переробленням великої кількості холестерину, тому їм також слід бути обережними з яйцями.

Люди, які стежать за своїм вагою

Якщо у вас є проблеми з надмірною вагою або ви намагаєтесь зменшити кількість калорій у раціоні, то яйця (особливо у великій кількості) можуть не бути найкращим вибором через їх калорійність і вміст жиру.