С0, С1 или С2: какие яйца лучше выбрать для варки и жарки

В магазине легко растеряться перед полками с яйцами, ведь есть разные виды, которые обозначают С0, С1, С2. Какие из них подойдут лучше для омлета, а какие - для идеального вареного яйца?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между яйцами и как сделать правильный выбор.
Яйца, допущенные к реализации, обязательно маркируют в установленном порядке:
Когда речь идет о выборе яиц для варки или жарки, то С0, С1 и С2 обозначают категории яиц по весу, а не качеству.
Они означают:
Яйца с пометкой С1 или С0 - самые удобные для варки, особенно если вы собираетесь приготовить "вкрутую", потому что белок и желток имеют оптимальные пропорции.
Тогда как С0 иногда труднее чистить после варки, потому что белок плотнее и может прилипать к скорлупе, особенно у свежих яиц.
К тому же С0 - идеальны для жарки, потому что имеют больше белка и желтка. К тому же, если хотите сделать яичницу или омлет на несколько человек - экономнее брать С0.
Основные признаки, которые указывают на то, что яйца свежие, следующие:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Госпродпотребслужбы и Egg info.