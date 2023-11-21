Рюкзак безпеки для школяра: у МОЗ дали список того, що туди варто покласти

Новий шкільний сезон залишив старі виклики для дітей, що повертаються у навчальні заклади. І зараз є загрози обстрілів і часте перебування у сховищах. За прогнозами, з приходом холодів, обстріли можуть посилитися і ворог буде цілитися знову по нашій енергоструктурі.
Що має бути у таких період у наплічнику школяра, розказує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.
Вдома дитину можуть підтримати батьки чи опікуни, вони будуть знати, як заспокоїти та відволікти від тривоги. А у школі дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тому важливо, щоб вона не переживала.
"Щоб дитині було комфортно під час тривог в школі, батькам варто пояснити їй, що саме буде відбуватись. Відверто проговоріть, що коли дитина буде в школі може лунати сигнал тривоги, проте з нею поруч буде вчителька, яка допоможе їй та її друзям пройти в безпечне місце. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції як діяти й вони подбають про дитину, а дитині треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя/куратора", - радять у МОЗ.
А також рекомендують зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме у школі. І потрібно врахувати не тільки безпекову складову, а й турботливу.
Безпекова складова
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