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Рюкзак безпеки для школяра: у МОЗ дали список того, що туди варто покласти

Що має бути у тривожному рюкзаку школяра (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новий шкільний сезон залишив старі виклики для дітей, що повертаються у навчальні заклади. І зараз є загрози обстрілів і часте перебування у сховищах. За прогнозами, з приходом холодів, обстріли можуть посилитися і ворог буде цілитися знову по нашій енергоструктурі.

Що має бути у таких період у наплічнику школяра, розказує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.

Чому це важливо

Вдома дитину можуть підтримати батьки чи опікуни, вони будуть знати, як заспокоїти та відволікти від тривоги. А у школі дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тому важливо, щоб вона не переживала.

"Щоб дитині було комфортно під час тривог в школі, батькам варто пояснити їй, що саме буде відбуватись. Відверто проговоріть, що коли дитина буде в школі може лунати сигнал тривоги, проте з нею поруч буде вчителька, яка допоможе їй та її друзям пройти в безпечне місце. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції як діяти й вони подбають про дитину, а дитині треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя/куратора", - радять у МОЗ.

А також рекомендують зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме у школі. І потрібно врахувати не тільки безпекову складову, а й турботливу.

Що має бути у рюкзаку школяра

Безпекова складова

  • Улюблений снек дитини
  • Пляшка води
  • Серветки (сухі та вологі)
  • Антисептик
  • Ліки, якщо дитина приймає щось на постійній основі (обов'язково попередьте вчителя про прийом та приклейте до ліків інструкцію, як давати препарат).
  • Записка, у який вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів
  • Телефон та заряджений павербанк (якщо дитина не користується гаджетами, то переконайтеся, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв'язатися)

Емоційна складова:

  • Олівці та пару роздрукованих розмальовок
  • Улюблену іграшку
  • Підтримуючу записку - можливо смішну, щоб дитина посміхнулася. Якщо ваша дитина ще не вміє читати, намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна
  • Наліпки. Для старших це можуть бути стікерпанки

Розважальна складова

  • Декілька пачок повітряного пластиліну
  • Купіть тетріс або завантажте його дитині на телефон
  • Якщо у дитини є гаджет, закачайте туди її улюблену книгу в аудіоформаті та не забудьте покласти навушники
  • Можливо покласти ще книгу, pop it. Головне, щоб наплічник дитини не був важким.

Раніше ми писали про те, що українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання.

А також розповідали про те, коли будуть зимові канікули цього року.

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