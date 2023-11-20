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Українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання: хто і як може отримати

Понеділок 20 листопада 2023 19:31
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Українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання: хто і як може отримати Ноутбук спрощує процес навчання (фото: ЮНІСЕФ)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж листопада дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти й науки надав українським школам майже 29 тисяч нових ноутбуків. Однак отримати ноутбук для навчання безкоштовно зможе не кожен.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з учнів зможе отримати новий ноутбук і навіщо.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Міністерство освіти й науки України, ЮНІСЕФ.

Що відомо про акцію

Впродовж листопада поточного року ЮНІСЕФ (у співпраці з Міністерством освіти й науки) надав дітям України майже 29 тисяч ноутбуків.

За словами голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніра Маммадзаде, право на освіту має кожна дитина. Саме тому дитячий фонд ООН сприяє навчанню українських дітей, для яких доступ до формальної онлайн-освіти ускладнений через закриття шкіл в умовах війни.

"Ми наголошуємо на важливості продовження навчання у будь-якому форматі для запобігання подальших освітніх втрат", - додав він.

У МОН уточнили, що обладнання було закуплене та доставлене за підтримки Європейського Союзу, урядів Німеччини, Фінляндії, Республіки Корея та Японії, а також у межах ініціативи "Технології для біженців" від Breakthrough Prize Foundation.

Хто отримає нові пристрої

Ці ноутбуки призначені для учнів середнього й старшого шкільного віку з 10 областей України - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської.

Українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання: хто і як може отримати

Ці ноутбуки не дарують дітям назавжди (фото: ЮНІСЕФ)

У тимчасове користування нові пристрої отримають:

  • діти з-поміж ВПО
  • учні з інвалідністю
  • діти з малозабезпечених сімей
  • діти, позбавлені батьківського піклування
  • діти з інших вразливих категорій

Ноутбуки (у співпраці з місцевими органами управління освітою) розподілять серед навчальних закладів. Вони надаватимуть їх у тимчасове користування учням.

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий зауважив, що завдання влади - забезпечити дітей девайсами для навчання там, де очне навчання нині неможливе через близькість до фронту чи відсутність у школі укриття.

"Гаджет для них - це і про доступ до освіти, і про спілкування з однолітками, і про можливість отримувати підтримку від вчителів... Це однозначно інвестиція у стале майбутнє", - підсумував він.

Подібні ініціативи

Навесні в Україну вже доставляли 20 тис. нових пристроїв:

  • 10 тис. планшетів для учнів молодшої школи
  • 10 тис. ноутбуків для дітей середнього і старшого шкільного віку

Всі ці гаджети вже використовуються за призначенням.

Українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання: хто і як може отримати

Ноутбуки дозволяють навчатися за будь-яких обставин (фото: ЮНІСЕФ)

Крім того, впродовж наступних трьох місяців планується доставити у прифронтові регіони ще майже 40 тис. пристроїв - згідно з пріоритетами, визначеними МОН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали їздити мобільні класи безпеки для дітей - як вони виглядають та що в них є.

Читайте також, як українці можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ.

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