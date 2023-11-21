Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить

Новый школьный сезон оставил старые вызовы для детей, возвращающихся в учебные заведения. И сейчас есть угрозы обстрелов и частое пребывание в хранилищах. По прогнозам, с приходом холодов обстрелы могут усилиться, и враг будет целиться снова по нашей энергоструктуре.
Что должно быть в таких период в рюкзаке школьника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава на странице Facebook.
Дома ребенка могут поддержать родители или попечители, они будут знать, как успокоить и отвлечь от тревоги. А в школе ребенок будет в компании сверстников и с учителями, поэтому важно, чтобы он не переживал.
"Чтобы ребенку было комфортно во время тревог в школе, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе может раздаваться сигнал тревоги, однако с ним рядом будет учительница, которая поможет ему и его друзьям пройти в безопасное место. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать и они позаботятся о ребенке, а ребенку нужно четко следовать инструкциям учителя/куратора", - советуют в Минздраве.
Также рекомендуют собрать рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе. И нужно учесть не только составляющую безопасности, но и заботливую.
Безопасная составляющая
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