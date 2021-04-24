Рыба способна вызвать нервные расстройства: медики бьют тревогу

Группа исследователей из Женевского университета в Швейцарии провела новое исследование о рыбе из водоемов, которые были заражены ртутью. Длительное влияние ртути может нарушать работу него водорослей – первой ступеньки пищевой цепочки, во главе которого оказывается сначала рыба, а потом и человек.

Вместе с неорганической ртутью ученые изучали также воздействие метилртути. Она образовывается путем превращения неорганической ртути, которую обрабатывают бактерии в бескислородной среде. Она усиливается в пищевой цепочке и может влиять на нервную систему будущих потребителей.

Накопление ртути в рыбе вместе с ее влиянием на здоровье было предметом многочисленных исследований после катастрофы в Минамате, когда население этой японской рыболовецкой гавани пострадало от масштабного загрязнения в средине двадцатого столетия.

Ртуть содержится естественным образом в окружающей среде – например, выделяется при извержении вулкана. Однако концентрация загрязнения в водоемах с рыбой растет в основном из-за деятельности человека: сжигание угля, выделение отходов со ртутью во время промышленных процессов.

Ртуть попадает в воду и заражает весь планктон – от водорослей до личинок, все, чем питается рыба. Потом эту рыбу вылавливают и отправляют на продажу. Таким образом рыба со ртутью попадает на стол к человеку. И чем выше концентрация ртути в рыбе – тем больше риск получить серьезные проблемы с нервной системой у человека.