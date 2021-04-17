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Эту популярную среди украинцев рыбу признали суперпродуктом

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 09:02
Эту популярную среди украинцев рыбу признали суперпродуктом Фото: врачи рассказали про самую полезную рыбу (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Недавно врачи признали популярную среди украинцев рыбу суперпродуктом. Речь идет о сельди, которую у нас ласково именую селедкой. Но есть и нюанс - рыбку лучше запекать или отваривать, а не солить или покупать готовые пресервы. Кому нужно налегать на селедку, в чем ее польза, как выбрать отменную рыбу - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет lenta.ua.

К сожалению, в нашей стране свежевыловленную рыбу купить не получится. В качестве альтернативы можно приобрести свежемороженную сельдь.

В чем заключается польза селедки

По мнению экспертов, регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. В данной рыбе содержатся необходимые организму человека витамины, минералы, а также аминокислоты и полезные жиры.

Так, в порции селедки содержится 1,5-2 суточная норма Омега-3 жирных кислот, которые:

  • делают кожу упругой и эластичной,
  • снижают риск ранних морщин,
  • помогают правильной работе мозга и сетчатки глаз,
  • уменьшают риск депрессий.

Еще в сельди содержится большое количество йода, селена и витамина Е. Эта рыба содержит мощные антиоксиданты.

Какую селедку и кому лучше не есть

Врачи рекомендуют отказаться от слабосоленой селедки, а тем более от селедки в пресервах. Ведь при консервации применяют очень вредный консервант уротропин, он закодирован как Е239.

Кроме того соленая сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления. Не рекомендуется ее употребление и при заболеваниях почек и болезней мочевого пузыря.

Как выбрать качественную рыбу

  • Жабры свежей рыбы имеют - темно-красного оттенка и упругой консистенции.
  • Запах не должен быть гнилостным.
  • Глаза у свежевыловленной сельди - красные и чистые.
  • Тушка рыбы должна быть упругой, без налета и трещин.

Ранее специалисты рассказали про самую полезную рыбу для мужского здоровья и силы.

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