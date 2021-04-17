Эту популярную среди украинцев рыбу признали суперпродуктом
Недавно врачи признали популярную среди украинцев рыбу суперпродуктом. Речь идет о сельди, которую у нас ласково именую селедкой. Но есть и нюанс - рыбку лучше запекать или отваривать, а не солить или покупать готовые пресервы. Кому нужно налегать на селедку, в чем ее польза, как выбрать отменную рыбу - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет lenta.ua.
К сожалению, в нашей стране свежевыловленную рыбу купить не получится. В качестве альтернативы можно приобрести свежемороженную сельдь.
В чем заключается польза селедки
По мнению экспертов, регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. В данной рыбе содержатся необходимые организму человека витамины, минералы, а также аминокислоты и полезные жиры.
Так, в порции селедки содержится 1,5-2 суточная норма Омега-3 жирных кислот, которые:
- делают кожу упругой и эластичной,
- снижают риск ранних морщин,
- помогают правильной работе мозга и сетчатки глаз,
- уменьшают риск депрессий.
Еще в сельди содержится большое количество йода, селена и витамина Е. Эта рыба содержит мощные антиоксиданты.
Какую селедку и кому лучше не есть
Врачи рекомендуют отказаться от слабосоленой селедки, а тем более от селедки в пресервах. Ведь при консервации применяют очень вредный консервант уротропин, он закодирован как Е239.
Кроме того соленая сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления. Не рекомендуется ее употребление и при заболеваниях почек и болезней мочевого пузыря.
Как выбрать качественную рыбу
- Жабры свежей рыбы имеют - темно-красного оттенка и упругой консистенции.
- Запах не должен быть гнилостным.
- Глаза у свежевыловленной сельди - красные и чистые.
- Тушка рыбы должна быть упругой, без налета и трещин.
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