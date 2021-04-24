Риба здатна викликати нервові розлади: медики б'ють на сполох

Група дослідників з Женевського університету у Швейцарії провела нове дослідження про рибу з водойм, які були заражені ртуттю. Тривалий вплив ртуті може порушувати роботу нього водоростей - першої сходинки харчового ланцюжка, на чолі якого опиняється спочатку риба, а потім і людина.

Разом з неорганічною ртуттю вчені вивчали також вплив метилртуті. Вона утворюється шляхом перетворення неорганічної ртуті, яку обробляють бактерії в безкисневому середовищі. Вона посилюється в харчовому ланцюжку і може впливати на нервову систему майбутніх споживачів.

Накопичення ртуті в рибі разом з її впливом на здоров'я було предметом численних досліджень після катастрофи в Мінаматі, коли населення цієї японської риболовецької гавані постраждало від масштабного забруднення в середині двадцятого століття.

Ртуть міститься природним чином в навколишньому середовищі - наприклад, виділяється при виверженні вулкана. Однак концентрація забруднення у водоймах з рибою зростає в основному через діяльність людини: спалювання вугілля, виділення відходів зі ртуттю під час промислових процесів.

Ртуть потрапляє у воду і заражає весь планктон – від водоростей до личинок, все, чим харчується риба. Потім цю рибу виловлюють і відправляють на продаж. Таким чином риба зі ртуттю потрапляє на стіл до людини. І чим вище концентрація ртуті в рибі - тим більше ризик отримати серйозні проблеми з нервовою системою у людини.