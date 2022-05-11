Риба "як раки": готуємо неймовірно смачний минтай на сковороді
Простий минтай або хек можна неймовірно смачно приготувати з овочами на сковороді. Смак риби за таким рецептом буде нагадувати варені раки.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Минтай або хек - 800 г
- Цибуля - 2 шт. (невеликі)
- Морква - 1 шт.
- Вершкове масло - невеликий шматочок (чим більше, тим буде смачніше і вершковіше)
- Стебла кропу - 1 пучок
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль і чорний перець за смаком
Покрокове приготування
Помийте і почистіть рибу. Видаліть плавники і чорну плівку всередині, наріжте на порційні шматочки. Посоліть і поки залиште.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву - крупною соломкою, стебла кропу (без верхньої зелені) наріжте крупно.
На сковорідку покладіть вершкове масло. Чим більше вершкового масла, тим смачніше буде соус і соковитіше риба.
Викладіть на сковороду половину цибулі і моркви. На овочі покладіть шматочки риби, зверху рештки цибулі і моркви. Все посипте кропом, поперчіть за смаком, додайте лавровий лист.
Накрийте кришкою і протоміть 20-25 хвилин до повної готовності риби.
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