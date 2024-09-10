Рятують життя та вселяють надію: які українські серіали про медиків подивитися на дозвіллі

"Черговий лікар"

Серіал знімали упродовж 2016-2021 років. Він став першим україномовним серіалом та першою багатосерійною україномовною медичною драмою.

У кадрі - щоденна робота чергових лікарів та медсестер, які стикаються з різними медичними ситуаціями - від нещасних випадків та аварій до серйозних хірургічних операцій та діагностики рідкісних захворювань.

"Лікар Ковальчук"

Серіал розповідає історію талановитого кардіохірурга Оксани Ковальчук. Після смерті батька, який загинув через недбальство лікарів, вона кілька років розробляла інноваційний проект реформування приймального відділення лікарні. Після схвалення проекту міськими чиновниками головна героїня залишає практику у приватній клініці та переходить працювати у приймальне відділення лікарні №13.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Події розгортаються вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. До Науково-дослідного центру акушерства та репродуктології направляють вагітних із патологіями та ускладненнями по всій Україні. Паралельно глядачі можуть спостерігати, як зароджуються стосунки двох лікарів - Михайла Гончара та Олени Руденко.

"Шпиталь"

За сюжетом, у невеликому місті, розташованому на кордоні України з Польщею, під час повномасштабної війни розгорнув роботу польовий госпіталь. Тут працюють не лише українські лікарі, а й добровольці та висококваліфіковані фахівці з різних країн, таких як Ізраїль, Польща та США. Шпиталь стає місцем, де не лише рятують життя, а й знаходять своє кохання.

"Продовження роду"

Цей міні-серіал розповідає про 4 жінок, які опиняються у приватному пологовому будинку у найстрашнішу для всіх українців ніч на 24 лютого 2022 року, а також медиків, які допомагають їм. Незабаром вони дізнаються, що відрізані від зовнішнього світу, оскільки міст через річку, що сполучав населений пункт з іншими, підірвали під час боїв.