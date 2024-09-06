5 серіалів про вікінгів, відьмаків та злочинців. Сюжет та актори-красунчики "затягнуть" з першого епізоду
Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вихідні, зверніть увагу на пригодницькі багатосерійні історії, від яких буде важко відірватися. До того ви можете обрати варіанти, в яких головні ролі виконали справжні красунчики, які вже стали дуже популярними.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих серіалів, від яких важко "відірватися".
"Відьмак"
Серіал з Генрі Кавіллом сподобається не лише геймерам та фанам пригодницьких романів. Цікава історія про Відьмака та моторошних істот, яких він долає, здатна "затягнути" з першої серії. До того ж вже вийшло 3 сезони, а тому ви зможете насолоджуватися сюжетом не одні вихідні.
"Гострі картузи"
А в цьому серіалі головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Історія про родину Шелбі, яка заснувала власну банду головорізів, дуже цікава. Події розгортаються наприкінці XIX сторіччя, в місті Бірмінгем, вже у першій серії ви зрозумієте, чому угрупування злочинців отримало саме таку назву.
"Вікінги"
Головний герой серіалу - войовничий Рагнар Лодброк, якого зіграв Тревіс Фіммел. І ви будете приємно вражені, адже, здавалося б, звичайна історія про вікінгів, здивує несподіваними сюжетними лініями та динамічним розвитком подій.
"Сини анархії"
Кримінальний серіал з Чарлі Ганнемом у головній ролі розповість про байкерів та їхній клуб, який постійно стикається з проблемами та нерідко потрапляє у дуже небезпечні ситуації. Сюжет "затягне" вас майже з перших кадрів, ви точно захочете додивитися його до кінця.
"Останнє королівство"
А в цьому історичному серіалі головну роль виконав Александр Дреймон. Він зіграв сина англосакського тена, якого ще дитиною викрали скандинави. І Рагнара, який став йому названим батьком, вбивають, через що головний герой жадає помсти.
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