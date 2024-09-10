Спасают жизнь и вселяют надежду: какие украинские сериалы о медиках посмотреть на досуге

"Черговий лікар"

Сериал снимали на протяжении 2016-2021 годов. Он стал первым украиноязычным сериалом и первой многосерийной украиноязычной медицинской драмой.

В кадре - ежедневная работа дежурных врачей и медсестер, которые сталкиваются с различными медицинскими ситуациями - от несчастных случаев и аварий до серьезных хирургических операций и диагностики редких заболеваний.

"Лікар Ковальчук"

Сериал рассказывает историю талантливого кардиохирурга Оксаны Ковальчук. После смерти отца, погибшего из-за халатности врачей, она несколько лет разрабатывала инновационный проект реформирования приемного отделения больницы. После одобрения проекта городскими чиновниками главная героиня оставляет практику в частной клинике и переходит работать в приемное отделение больницы №13.

"Жіночий лікар. Нове життя"

События разворачиваются уже после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии направляют беременных с патологиями и осложнениями по всей Украине. Паралельно зрители могут наблюдать, как зарождаются отношения двух врачей - Михаила Гончара и Елены Руденко.

"Шпиталь"

По сюжету, в небольшом городе, расположенном на границе Украины с Польшей, во время полномасштабного войны развернул работу полевой госпиталь. Тут работают не только украинские врачи, но и добровольцы и высококвалифицированные специалисты из разных стран, таких как Израиль, Польша и США. Госпиталь становится местом, где не только спасают жизни, но и находят свою любовь.

"Продовження роду"

Этот мини-сериал рассказывает о 4 женщинах, которые оказываются в частном роддоме в самую страшную для всех украинцев ночь на 24 февраля 2022 года, а также медиках, которые помогают им. Вскоре они узнают, что отрезаны от внешнего мира, так как мост через реку, который соединял населенный пункт с другими, взорвали в ходе боев.