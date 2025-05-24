Не рятує від похмілля: три міфи про активоване вугілля, які варто забути

Міфи про активоване вугілля

Позбавляє від похмілля

Багато людей думають, що цей сорбент буде позбавляти їх від алкогольних токсинів і буде виводити алкоголь з організму, щоб він не всмоктався.

"Ну насправді, якщо ви будете лише сорбент прям запивати алкоголем і поки він буде знаходитись в шлунку, то це умовно буде працювати", - пояснила експерт.

Однак, сорбент активоване вугілля контактує саме з розчиненим токсином, тобто в рідкій фазі і контактує, поки токсин знаходиться в шлунку або кишківнику. Далі коли токсин потрапляє в кров, то швидко всмоктується і не може приєднувати ці молекули до себе.

Дієтолог зазначила, що ситуація, коли справді можна використати активоване вугілля - це харчова токсикоінфекція.

"Якщо там є якийсь токсин у вигляді бактерій, то він лишається в шлунку, бо в шлунку довго лишається їжа або в кишківнику і повільно всмоктується в кров. І таким чином ви дійсно можете собі допомогти", - сказала вона.

Однак, вже є набагато більше кращих сорбентів, наприклад, кремнієві, які краще працюють, ніж активоване вугілля.

До того ж, щоб цей механізм дійсно відбувався, то потрібно випити дуже багато таблеток за один раз.

Допомагає при схудненні

Активоване вугілля не спалює жир і не зменшує апетит. Його основна функція - виведення токсинів і хімічних речовин з організму при отруєннях.

Цей міф виник, тому що очищення організму часто асоціюється з втратою ваги. Люди плутають тимчасове зменшення здуття чи покращення самопочуття з реальним схудненням.

Безпечно приймати часто

Його тривалий або необґрунтований прийом може завадити засвоєнню корисних речовин і вітамінів. До того ж він може викликати закрепи або розлади травлення при зловживанні.