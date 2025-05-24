Не спасает от похмелья: три мифа об активированном угле, которые стоит забыть

Мифы об активированном угле

Избавляет от похмелья

Многие люди думают, что этот сорбент будет избавлять их от алкогольных токсинов и будет выводить алкоголь из организма, чтобы он не впитался.

"Ну на самом деле, если вы будете только сорбент прям запивать алкоголем и пока он будет находиться в желудке, то это условно будет работать", - объяснила эксперт.

Однако, сорбент активированный уголь контактирует именно с растворенным токсином, то есть в жидкой фазе и контактирует, пока токсин находится в желудке или кишечнике. Далее когда токсин попадает в кровь, то быстро всасывается и не может присоединять эти молекулы к себе.

Диетолог отметила, что ситуация, когда действительно можно использовать активированный уголь - это пищевая токсикоинфекция.

"Если там есть какой-то токсин в виде бактерий, то он остается в желудке, потому что в желудке долго остается пища или в кишечнике и медленно всасывается в кровь. И таким образом, вы действительно можете себе помочь", - сказала она.

Однако, уже есть гораздо больше лучших сорбентов, например, кремниевые, которые лучше работают, чем активированный уголь.

К тому же, чтобы этот механизм действительно происходил, то нужно выпить очень много таблеток за один раз.

Помогает при похудении

Активированный уголь не сжигает жир и не уменьшает аппетит. Его основная функция - выведение токсинов и химических веществ из организма при отравлениях.

Этот миф возник, потому что очищение организма часто ассоциируется с потерей веса. Люди путают временное уменьшение вздутия или улучшение самочувствия с реальным похудением.

Безопасно принимать часто

Его длительный или необоснованный прием может помешать усвоению полезных веществ и витаминов. К тому же он может вызвать запоры или расстройства пищеварения при злоупотреблении.